«Особую роль сыграли женщины-трактористы и подростки»: Как Донбасс обеспечивал армию и страну продовольствием во время Великой Отечественной войны

Донбасс внес неоценимый вклад в общую Победу не только на поле боя, но и в тылу. Фото: Минсельхоз ДНР

Великая Отечественная война стала суровым испытанием для всей страны, и Донбасс внес неоценимый вклад в общую Победу не только на поле боя, но и в тылу. Помимо шахтеров и металлургов, значимую роль сыграли работники сельского хозяйства региона. В Минсельхозе ДНР рассказали о нелегком труде аграриев, которые обеспечивали продовольственную безопасность края в самые тяжелые времена.

Донбасс внес неоценимый вклад в общую Победу не только на поле боя, но и в тылу. Фото: Минсельхоз ДНР

С первых дней войны - летом 1941 года - аграрный сектор Донбасса перешел на чрезвычайный режим работы. Колхозы и совхозы были вынуждены в сжатые сроки проводить полевые работы, стремясь спасти урожай от рук врага. Одновременно с этим шла эвакуация ценной сельскохозяйственной техники, племенного скота и запасов зерна в более безопасные восточные регионы Советского Союза.

После оккупации Донбасса немецкие власти установили жесткий контроль над сельским хозяйством. Значительная часть продовольствия и собранного урожая изымалась для снабжения вермахта. Несмотря на это, сельские жители демонстрировали невиданное мужество и стойкость. Многие активно сопротивлялись оккупантам, саботируя поставки, скрывая зерно и оказывая помощь партизанским отрядам, с которыми делились продуктами питания.

Донбасс внес неоценимый вклад в общую Победу не только на поле боя, но и в тылу. Фото: Минсельхоз ДНР

Особую роль сыграли женщины-трактористы и подростки. В условиях острой нехватки мужских рабочих рук именно они смогли поддержать работоспособность колхозов и совхозов, особенно после освобождения оккупированных территорий. Известно, что в некоторых районах Донбасса к полевым работам привлекались старшеклассники, которые трудились с полной самоотдачей, наравне со взрослыми.

После освобождения Донбасса в 1943 году началась кропотливая работа по восстановлению посевных площадей. Уже весной 1944 года аграриям региона удалось провести первую полноценную посевную кампанию в условиях военного времени, часто на землях, еще недавно очищенных от мин и следов тяжелых боев.

Донбасс внес неоценимый вклад в общую Победу не только на поле боя, но и в тылу. Фото: Минсельхоз ДНР

- Именно самоотверженный труд сельских жителей позволил в кратчайшие сроки восстановить продовольственное обеспечение региона и внести вклад в снабжение армии, - подчеркнули в ведомстве.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Поэт, автор гимна «Донбасс за нами» Владимир Скобцов: «Наши отцы и деды в схронах не сидели»

Владимир Скобцов поделился воспоминаниями о своем героическом отце — ветеране Великой Отечественной войны (подробнее)