Корпус техникума 1901 года постройки Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мариуполь. Конец XIX века. Ставший уже крупным городом юга Российской империи, он совершает семимильный прыжок в сторону промышленного строительства. Здесь создаются два металлургических гиганта - «Никополь» и «Русский ПровидансЪ». Для обеспечения производств квалифицированной рабочей силой в экстренном порядке было принято решение о строительстве механико-технического училища. В начале бюджетных средств на открытие Мариупольского низшего механико-технического училища летом 1900 года не хватило, о чем было доложено императору. Николай II разрешил отсрочку открытия училища, и в 1901 году - герой нашего репортажа - начал свою работу: образовательную часть составили три основных класса с 76 учениками, а срок обучения был три года.

Ремонтные работы в корпусе техникума 1901 года постройки Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Памятная табличка Герою СССР, летчику-истребителю Губенко Антону Алексеевичу Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В 1920-х годах здесь учился Герой Советского Союза Антон Алексеевич Губенко, известный советский летчик-истребитель, проявивший себя в китайско-японской войне 1937–1945 годов. Сегодня на историческом здании учебного заведения висит памятная табличка, посвященная знаменитому земляку.

- Восстанавливая здание, восстанавливаем историю, - говорит «КП Донецк» прораб производственного участка Дмитрий. - Здесь мы разбирали кирпичную кладку, имперский кирпич зачищали после демонтажа и устанавливали на место. Усилили несущую часть железобетоном, весь винтаж - лестницы, облицовка - будут сохранены в архаичном виде. Обветшавшую табличку Героя СССР Губенко реставрируем, и она займет достойное место на парадной части восстановленного техникума.

Общая площадь учебного заведения составляет более 2,3 тыс. кв. метров. В 2022 году объект сильно пострадал в ходе боевых действий: прямое попадание снаряда практически полностью разрушило правое крыло построенного в 1901 году здания.

В настоящее время строители уже завершают восстановление конструктивных повреждений и приступили к устройству новых кровельных и оконных конструкций.

В планах - восстановить исторический вид фасада здания, провести комплексную отделку всех внутренних помещений, замену инженерных систем и благоустройство прилегающей территории. Для студентов также будут обустроены по новым стандартам вспомогательные корпуса, расположенные на территории образовательного учреждения - слесарные мастерские, спортзал, столовая, сварочный цех.

Публично-правовая компания «Единый заказчик в сфере строительства» и специалисты из Московской области планируют завершить основные ремонтно-восстановительные работы в главном здании Мариупольского центра профессионально-технического образования в конце 2026 года.

