Штрафы до полумиллиона рублей: кого и на сколько могут оштрафовать в ДНР за разведение костров на открытой местности

Пожар легче предотвратить, чем потушить. Фото: МЧС ДНР

Майские праздники у нас традиционно сопровождаются шашлыками на природе, ну а дачники уничтожают в костре сухостой и мусор. Нынешней весной наказывать за такое будут особенно строго.

МЧС и МВД следят за нарушителями

В ДНР официально объявлена высокая пожароопасность (4 класс).

- Существует вероятность происшествий, связанных с возникновением лесных и ландшафтных пожаров, - напоминает МЧС ДНР.

Запрещено выжигать, траву и камыш, разводить костры в лесу, бросать непогашенные окурки.

Эти запреты традиционны для сухого жаркого сезона. Но в этом году в ДНР, как и по всей России, реализуется Федеральная противопожарная кампания «Останови огонь!».

В жаркую погоду пожар в лесу может возникнуть моментально. Фото: МЧС ДНР

- Всего с начала года в лесах России возникло более тысячи пожаров. Практически все возгорания произошли по причине палов сухой травы, ландшафтных пожаров, нарушения правил пожарной безопасности в лесах, - заявил замглавы Рослесхоза Алексей Венглинский на заседании Федерального штаба по координации деятельности по тушению лесных пожаров.

В Республике инспектируют лес

Накануне празднования Дня Победы сотрудники Минприроды ДНР, совместно с МВД И МЧС, провели обследования в Волновахском районе.

- Минприроды ДНР усиливает контроль пожарной безопасности в лесах Республики, - заявил министр природных ресурсов и экологии Алексей Шебалков. - Противопожарные мероприятия реализуются в Республике в рамках национального проекта «Экологическое благополучие».

В ходе межведоственного выездного расследования особое внимание было уделено контролю за очисткой территорий, прилегающих к лесу, от сухой травы, соломы на полях, валежника. Проверили наличие противопожарных минерализованных полос, отделяющих лес от сельхозполей и жилья.

Жителям поселка Лесной, пгт Благодатное, поселков Валерьяновка и Зеленый Гай отдельно разъяснили правила поведения в условиях особого противопожарного режима.

- Министерство природных ресурсов и экологии ДНР напоминает: нарушение правил пожарной безопасности в лесах и на прилегающих территориях влечет административную и уголовную ответственность, - напомнил Алексей Шебалков.

Ответственность вплоть до уголовной

Разведение костра в неположенном месте для любителей шашлыков может аукнуться штрафом до 30 тысяч рублей.

Фермер за выжигание сухой травы или камыша без оборудованной противопожарной полосы может попасть на штраф до полумиллиона рублей.

Ну а если пожар случился и нанес крупный ущерб, наступает уголовная ответственность. Если пожар привел к ущербу свыше 50 тысяч рублей или уничтожению лесов, «светят» обязательные работы до 480 часов или лишение свободы до 10 лет — в особо тяжких случаях (например, умышленный поджог).

Для ответственных дачников есть свои условия

Многие дачники были обеспокоены запретом на сжигание травы, приготовлением шашлыков. Мол, а зачем еще на дачу ездить? Но не все так категорично. Если действовать по правилам, и мусор сжечь можно, и шашлыками полакомиться. Список ограничений, конечно, велик. Ознакомиться с ними можно здесь, где опубликовано Постановление Правительства России № 1479. Вот только некоторые правила:

1. Сжигать мусор можно в яме, котловане или рве глубиной не менее 30 см. В диаметре углубление не должно превышать 1 метра.

2. Вместо ямы допускается использовать специально оборудованную площадку, на которой установлена металлическая емкость с твердым основанием. Например, для сжигания травы или мусора садоводы могут использовать бочку, бак или другие емкости из негорючего материала объемом не более 1 куб.метра. Жарить шашлыки по-прежнему можно на мангале.

3. Копать ямы и устанавливать бочки для сжигания мусора разрешается на расстоянии не менее 5 метров от ближайших построек.

4. В радиусе 10 метров от ямы, бочки или другой емкости не должно быть горючих материалов, сухих веток, листвы.

5. Чтобы в любой момент огонь можно было локализовать, рядом с ямой или емкостью нужно держать металлический лист. Его площадь должна быть такой, чтобы закрыть указанную емкость сверху.

6. Рядом с местом для разведения огня нужно иметь средства первичного пожаротушения: воду, лопату, песок. Они понадобятся, если искры пламени попадут на траву или на кустарники.

