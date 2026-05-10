Поэт, автор гимна «Донбасс за нами» Владимир Скобцов: «Наши отцы и деды в схронах не сидели»

Леонид Скобцов - крайний справа в первом ряду.

Владимир Скобцов — наш земляк, которого знает вся Россия и уроженцы Донбасса, вынужденные пока жить вне дома. С его песнями идут в атаку, они воодушевляют матерей, жен, тех, кто ждет своих родных с фронта. Владимир Скобцов искренне считает, что герои все, кто не бросил Родину в час испытаний.

А вдохновение поэт черпает не только из дня сегодняшнего, но и памяти об отце — моряке-подводнике, защитнике Ленинграда. Это особенно ценно теперь, учитывая, что Великая Отечественная война коснулась практически каждой семьи и живые воспоминания о родных, ковавших Победу над фашизмом, необходимы нам для сохранения своей исторической памяти.

«Комсомолка» побеседовала накануне праздника «со слезами на глазах» с Владимиром Скобцовым о его отце.

В 15 лет пошел работать на шахту

- Леонид Яковлевич Скобцов родился в 1917 году в Ясиноватой, рано потерял отца, - рассказывает Владимир. -. Поэтому уже в 15 лет, чтобы прокормить семью, пошел работать на шахту лампоносом. Это очень опасная профессия: он нес лампу-коногонку впереди шахтера-забойщика, и в случае взрыва метана, ударная волна била первым именно его.

Леонид Яковлевич очень гордился своей первой профессией, и сын это хорошо запомнил.

- У меня была возможность немного поработать под землей, в шахте, и я тоже этим горжусь, - вспоминает Владимир Скобцов.

Затем Леонид работал на Ясиноватской узловой железнодорожной станции, одной крупнейших тогда в России. Там он стал комсоргом, а в 1938 году добровольцем записался в Красную Армию и попал служить на подводный флот в Ленинградский военный округ.

Леонид Скобцов.

Подводников отправили оборонять Ленинград

- Когда началась Великая Отечественная война, отец принял участие в боевых действиях, у него были боевые выходы на подводной лодке «Щука». В Финском заливе тогда была очень тяжелая ситуация. Немцы минировали акваторию, бомбили и обстреливали берег, - вспоминает рассказы отца Владимир Скобцов. – Флот был частично заблокирован, моряков-подводников снимали с подводных лодок и направляли в морскую пехоту, потому что враг прорывался к Ленинграду и не хватало людей, мы несли большие потери. Моряки-подводники взяли в руки стрелковое оружие, обучаясь на ходу: на подводной лодке огнестрельное оружие не предусмотрено.

Отец Владимира принимал участие в одном из самых кровопролитных сражений Великой Отечественной войны, за «Невский пятачок», плацдарм на левом (восточном) берегу Невы, удерживаемого советскими войсками Ленинградского фронта с 19 сентября 1941 по 29 апреля 1942 года и с 26 сентября 1942 по 17 февраля 1943 года в ходе битвы за Ленинград. Вокруг были немецкие позиции, а позади Нева.

- Благодаря храбрости и героизму, они остановили врага. Запредельной храбрости и героизму. Моряки, не пригибаясь, шли, в черной флотской форме, в атаку. Бывало, взвод за взводом уходили, и не возвращались, Добравшись до немецких окопов, дрались в рукопашном бою, ножами, кортиками, рукой и всем, что было под рукой, и наводили ужас на фашистов. Фашисты прозвали их «черная смерть», - вспоминает рассказы отца Скобцов.

Восстанавливал Донбасс

После того, как была прорвана блокада Ленинграда, Леонид Яковлевич перевелся на Северный флот, где он и собирался остаться служить кадровым моряком, офицером. Но в 1943 году освободили Сталино (ныне Донецк) и Сталинскую область и его направили на восстановление Донбасса.

- Тогда отца направили на восстановление Донбасса, затем перевели на партийную работу, и он посвятил ей значительную часть своей жизни. Партийная работа была связана с восстановлением Донбасса, он курировал пропаганду, агитацию, науку и культуру. Многие наши видные деятели, позднее известные на всю страну, именно при его участии из донецкой земли продвигались дальше, в столицу, - рассказывает Владимир Скобцов.

Леонид Скобцов с сыном.

В последние годы Леонид Яковлевич Скобцов работал проректором Донецкого государственного университета, возглавлял кафедру истории УССР, являлся кандидатом исторических наук. В 1983 году после тяжелой и продолжительной болезни скончался.

Наша основа — русский язык и историческая память

- Сейчас я стараюсь исправить свое тогдашнее, на мой взгляд, легкомысленное поведение. Люди, прошедшие Великую Отечественную войну, баловали своих детей, и мы, в общем - то, этому отвечали весьма радостно. Надо было бы нас в строгости держать, чего уж тут. И все, что я не сделал для Родины в мирной жизни, я пытаюсь сделать сейчас, во время СВО, в нашей борьбе против нынешнего фашизма.

Песни Владимира Скобцова пробирают до глубины души.

Я стараюсь не просто описать какое либо событие, но и расставить правильно смысловые акценты, дать читателю, слушателю веру, надежду и любовь - к России. Россия должна и будет жить. Основа нашей национальной идеи - это русский язык, наша историческая память, наши нравственные ценности. Мои стихи, мои песни в первую очередь служат этой цели, - говорит Владимир Скобцов.

«Русские Родину не бросают»

Владимир Скобцов вспоминает такой случай:

- Когда я начал заниматься боксом и борьбой, я в шутку приобнял отца и аккуратно провел выученный прием. К моему удивлению, у меня получилось. И я стал расспрашивать, как он по молодости дрался, какая была подготовка на фронте. Оказалось, особо никакой и не было, не было времени на такую подготовку. Я спросил: а как же шли в атаку? Он ответил — шли вперед, потому что за спиной была Родина, а впереди был враг, и отступать было некуда. Мы их зубами грызли. Вот так воевали, наши отцы, деды, это мирным умом не понять, на этот подвиг надо равняться.

На Донбассе точно так же пошли воевать ополченцы, не имеющие военной подготовки, и победили в неравном бою.

Когда над нами нависла угроза уничтожения, дончане и луганчане положили свои жизни на алтарь Отечества. И сейчас рабочие, служащие, врачи, учителя, все те, кто не бросил Донецк, ежедневно рискуя жизнью, продолжают жить и трудиться на родной земле. Потому, что русские Родину не бросают.

Владимир Скобцов.

Эти люди просты, незаметны для телекамер, они не пиарятся. Но когда приходит беда, именно эти люди держат на своих плечах небо, чтобы оно не обрушилось и не погребло мир под осколками его прегрешений. Эти люди – соль земли и я им низко кланяюсь в пояс.

Россия не только государство, это цивилизация. Мы приобрели бесценный опыт в нашей четырнадцатилетней борьбе с возродившимся фашизмом. Донбасс стал новым Куликовым полем России, здесь выковалась национальная идея России двадцать первого века.

И наш багаж знаний, опыта, понимание ситуации бесценны.

И как встречать беду на пороге, может научить Донбасс, люди, не сдавшиеся, не покорившиеся врагу. Как у Пушкина, «Мы не признали наглой воли того, под кем дрожали вы». Мы, носители русского языка, мы выполняем эту задачу, формулу поведения, которая заложена в русской литературе, прежде всего, в поэзии.

Люди Донбасса — особая порода

Владимир Скобцов много ездит с концертами по городам России. То, что он рассказывает людям — никого не оставляет равнодушными.

- Люди Донбасса– это особая порода, пассионарии по Гумилеву, люди рисковые, способные на поступок. Для кого-то резкие, для кого-то нелицеприятные, и, тем не менее, это – важная составная часть народа России, - говорит Владимир. - Не будь России, не было бы Донбасса. Не будь Донбасса, Россия была бы другой. Мы – форпост, авангард, эти территории форпостом русского мира и были на протяжении многих столетий. Наши деды в схронах не сидели. Связь времен, историческая память и переемственность поколений держат Россию и всех нас на этой земле.

Равнодушных на выступлениях Владимира Скобцова нет.

Строки из биографий

Леонид Яковлевич Скобцов (10 июня 1917 г., — 13 декабря 1983 г.,) - советский и партийный деятель, 1-й секретарь Сталинского областного комитета ЛКСМУ, секретарь Донецкого сельского областного комитета КПУ, проректор по научной работе и заведующий кафедрой истории УССР Донецкого государственного университета. Кандидат исторических наук.

Член ВКП (б) с 1939 года.

Находился на Комсомольской и партийной работе.

С 31 октября 1938 по сентябрь 1943 года служба в военно-морском флоте СССР.

Во время Великой Отечественной войны служил в 1-й бригаде морской пехоты, затем инспектором политического управления Северного военно-морского флота в Мурманской области. Принимал участие в боевых действиях в составе подводного флота и в составе батальона морской пехоты Ленинградского фронта.

Воинское звание: капитан 3 ранга

До 1945 года-2-й секретарь Сталинского областного комитета ЛКСМУ. В 1945-1946 годах — 1-й секретарь Сталинского областного комитета ЛКСМУ.

До февраля 1951 года-секретарь Сталинского (Донецкого) городского комитета КП(б)в сталинской (Донецкой) области.

С февраля 1951 по январь 1963 года — заведующий отделом пропаганды и агитации Сталинского (Донецкого) областного комитета КПУ.

17 января 1963 — 7 декабря 1964 года — секретарь Донецкого сельского областного комитета КПУ — заведующий идеологическим отделом Донецкого сельского областного комитета КПУ.

7 декабря 1964 — 6 января 1970 года-заведующий отделом науки и учебных заведений Донецкого областного комитета КПУ.

В 1969-1975 годах — проректор по научной работе Донецкого государственного университета. В 1975-1978 годах-заведующий кафедрой истории Украинской ССР Донецкого государственного университета.

Награды:

орден Трудового Красного Знамени

орден «Знак Почета»

медаль «За оборону Ленинграда»

медаль «За оборону Советского Заполярья»

медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

и др.

Владимир Леонидович Скобцов (1959, г. Сталино), закончил донецкий государственный университет, исторический факультет, живет и работает в Донецке, автор народного гимна Донбасса "Донбасс за нами". Поэт, бард, член Союза писателей России и Союза журналистов России. Великая Юнна Мориц назвала его легендарным Орфеем Донбасса. С начала войны, не покидая воюющего Донецка, написал и выпустил книги стихов - "Непокорённый", «Металл Сопротивления», «Донбасс Zа нами», стал соавтором многих сборников, переведен на иностранные языки.

Указом Президента России от 21 декабря 2023 года за самоотверженность, личный вклад в поддержку морально-психологического состояния и укрепление боевого духа участников специальной военной операции Владимир Скобцов награждён медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, кавалер Ордена Дружбы народов «Белые журавли России», удостоен звания «Золотое перо Руси» и других наград.

Лауреат премии Министерства обороны России в области культуры и искусства, лауреат патриотической литературной премии "Прохоровское поле", лауреат Православной литературной премии С.Нилуса и других отечественных наград.

Песни на стихи Владимира Скобцова исполняют Серей Галанин, Александр Маршал, Юлия Чичерина, ансамбли Черноморского и Тихоокеанского флотов и многие другие.

В СВО принял участие в должности советника по идеологии руководителя отряда им. Максима Кривоноса.

