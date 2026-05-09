Российские войска добились значительных тактических успехов в ДНР Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Российские войска добились значительных тактических успехов в ДНР. Согласно данным Министерства обороны РФ, в течение недели подразделения группировки войск «Запад» успешно атаковали формирования четырех механизированных и одной штурмовой бригад, а также полка беспилотных систем ВСУ, двух бригад теробороны и одной бригады нацгвардии.

Потери противника на этом направлении оцениваются более чем в 1345 солдат, 25 единиц бронетехники, включая три американских бронетранспортера М113, 153 автомобиля, 20 артиллерийских орудий и 20 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

Тем временем группировка войск «Южная», ведя активные наступательные действия, освободила населенный пункт Кривая Лука в ДНР. Помимо этого, были нанесены удары по живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии.

В итоге ВСУ за неделю потеряли более 950 военнослужащих, 19 единиц бронетехники, включая немецкую боевую машину пехоты «Marder», итальянский бронетранспортер «Puma» и американский бронетранспортер М113. Также уничтожены 110 автомобилей, 16 арторудий и 13 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

Группировка войск «Центр» тоже отметилась успешными действиями, атаковав позиции пяти механизированных, мотопехотной, егерской, двух аэромобильных, штурмовой, воздушно-десантной бригад, штурмового полка ВСУ, двух бригад морской пехоты и пяти бригад нацгвардии.

Общие потери противника на данном направлении составили более 2130 солдат, 34 единицы бронетехники, 62 автомобиля, 16 артиллерийских орудий и девять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Артиллерия и расчеты БПЛА ВС РФ уничтожили опорный пункт ВСУ севернее Часов Яра

ВС РФ проследили за дроном ВСУ, который нес груз, а затем обнаружили опорный пункт противника (подробнее)