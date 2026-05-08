В ДНР прошел киберспортивный турнир по игре «Мир Танков». Фото: ТГ/Швец

В ДНР завершился масштабный киберспортивный турнир по популярной игре «Мир Танков», организованный в режиме «Стальной охотник». Соревнования, посвященные 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, стали важной частью памятных мероприятий, которые проходят накануне празднования 9 Мая в Республике.

В ДНР прошел киберспортивный турнир по игре «Мир Танков». Фото: ТГ/Швец

t.me/shvets_180 В ДНР прошел республиканский турнир по киберспорту

В церемонии награждения победителей и призеров турнира приняли участие бойцы легендарного штурмового батальона «Сомали». Особым призом для финалистов станет уникальная возможность посетить настоящий танковый полигон и лично ознакомиться с управлением боевой бронетехникой.

В ДНР прошел киберспортивный турнир по игре «Мир Танков». Фото: ТГ/Швец

В состязаниях приняли участие киберспортсмены со всей Республики, представившие такие города, как Донецк, Мариуполь, Макеевка, Шахтерск, Снежное и Амвросиевка. После напряженных отборочных этапов были определены финалисты, сразившиеся за заветные призовые места. Организацией турнира занимались Федерация компьютерного спорта ДНР, Министерство спорта и туризма ДНР, а также проект «Цифровая Россия».

В ДНР прошел киберспортивный турнир по игре «Мир Танков». Фото: ТГ/Швец

Для зрителей организовали онлайн-трансляцию финальных поединков. В качестве комментаторов выступили приглашенные опытные киберспортсмены и эксперты по «Миру Танков» из других регионов.

Министр спорта и туризма ДНР Максим Швец подчеркнул важность развития киберспорта в Республике:

- Мы идем в ногу со временем, и это направление нужно развивать. Тем более, что наш мир меняется, и молодежь должна идти в ногу со временем.

В ДНР прошел киберспортивный турнир по игре «Мир Танков». Фото: ТГ/Швец

Он отметил, что присутствие настоящего танкиста, ветерана боевых действий, придает этому мероприятию особую значимость, связывая виртуальный мир с реальностью.

- Ребята очень хорошо управляют танком в компьютерной игре, а представьте, если они поедут на полигон и попробуют управлять настоящей боевой машиной, выстрелят учебными снарядами - это будут очень яркие эмоции. Может быть, наши кибертанкисты смогут поделиться тактическими знаниями с настоящими танкистами, которые выполняют свои боевые задачи на боевых машинах. Такой обмен опытом был бы очень полезен, - рассуждает Швец.

Президент Федерации компьютерного спорта ДНР Александр Волков добавил:

- Мы проводим эти соревнования уже традиционно в преддверии празднования Дня Победы. В этом году мы дали возможность проявить себя тем, кто хочет развиваться в этом виде спорта индивидуально. Мы охватили достаточно широкую географию городов.

Роман Малюк, боец танкового подразделения «Сомали», отметил:

- У нас будет приз - посещение нашей техники, в частности, танка. То есть не в виртуальной игре, а в реальности, чтобы человек мог посмотреть и увидеть живую боевую машину. Я все-таки надеюсь, что им это понравится. Я сам не великий фанат игр. Но все равно хочу сказать, что здесь я вижу много общего: профессионализм, мастерство - очень похоже на реальные действия. Между реальностью и виртуальностью есть свои параллели. Единственное - это происходит в экране, а здесь - вживую.

В ДНР прошел киберспортивный турнир по игре «Мир Танков». Фото: ТГ/Швец

Победитель турнира Василий Селенко рад возможности посетить настоящий танковый полигон.

- Я вообще фанат любой техники - как авиационной, так и наземной. Для меня это очень хорошая и значимая возможность, - подчеркнул он.

В ДНР прошел киберспортивный турнир по игре «Мир Танков». Фото: ТГ/Швец

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кулибины из ДНР: В Республиканском Центре беспилотных систем имени Владимира Жоги работают уникальные мастерские

Инженеры из Центра беспилотных систем поставляют защитникам Донбасса усовершенствованные дроны (подробнее)