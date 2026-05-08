В региональном отделении Социального фонда России (ОСФР) рассказали о порядке направления на накопительную пенсию мамы средств материнского капитала в ДНР в 2026 году.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ В ДНР В 2026 ГОДУ: РАЗМЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ И НА ЧТО МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ

В Соцфонде напомнили, что материнский (семейный) капитал – это мера государственной поддержки российских семей. Сейчас сертификат на первого ребенка составляет 728 921,90 руб. За второго семья получит 234 321,27 руб., а если ранее не оформляла сертификат на первенца, то 963 243,17 руб.

Важно знать, что средства сертификата можно потратить только на цели, определенные законом: на улучшение жилищных условий, формирование накопительной пенсии мамы или отца-одиночки, оплату образования (начиная с дошкольного) любого ребенка в семье и проживания его в общежитии, на товары и услуги для социальной адаптации любого ребенка с инвалидностью.

Обналичить материнский капитал нельзя. Средства перечисляются непосредственно на счета организаций-исполнителей услуг. Исключение - единовременная выплата, которую можно получить в случае, если на сертификате осталось менее 10 тыс. руб.

Также семьи со среднедушевым доходом не более двух прожиточных минимумов по региону (в ДНР эта цифра составляет сейчас 35 606 рублей на одного члена семьи) могут получать ежемесячную выплату до достижения возраста трех лет ребенка, который дал право на сертификат. С 2026 года размер выплаты составляет 17 269 рублей – это 100% регионального прожиточного минимума на детей.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ В ДНР В 2026 ГОДУ: КАК НАПРАВИТЬ НА НАКОПИТЕЛЬНУЮ ПЕНСИЮ МАМЫ

Средства материнского капитала можно направить на накопительную пенсию мамы или отца-одиночки, перечислив всю сумму сертификата или только ее часть. Воспользоваться услугой можно только после того, как ребенку, на которого выдан сертификат, исполнилось три года.

Подать заявление можно при личном обращении в клиентскую службу отделения СФР или в отделении МФЦ. Также можно воспользоваться онлайн-режимом на портале «Госуслуги». Для этого в личном кабинете выбрать раздел «Семья», перейти по вкладке «Все о материнском капитале», нажать кнопку «Потратить средства».

Важно знать, что до назначения пенсии свой выбор можно изменить - отказаться от услуги или направить на другие цели. Для этого необходимо подать заявление об аннулировании ранее поданного заявления.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ В ДНР В 2026 ГОДУ: ГДЕ ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ

Если у вас есть общие вопросы, вы можете позвонить в единый контакт-центр: 8 (800) 100-00-01 (круглосуточно), либо обратиться для персональной консультации к сотрудникам клиентских служб ОСФР по ДНР — с понедельника по четверг с 8 до 17 часов, в пятницу - с 8 до 16 часов.

