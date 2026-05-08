В региональном отделении Социального фонда России (ОСФР) рассказали, когда семья получит последнюю выплату единого пособия в ДНР в 2026 году на ребенка в 17 лет.

ЕДИНОЕ ПОСОБИЕ В ДНР В 2026 ГОДУ: КОГДА НА РЕБЕНКА В 17 ЛЕТ ПРИДЕТ ПОСЛЕДНЯЯ ВЫПЛАТА

В Соцфонде сообщили, что единое пособие назначается на 12 месяцев или до исполнения ребенку 17 лет. Месяц, в котором ребенку исполнилось 17 лет, будет последним для выплаты.

Например, ваша семья получает единое пособие на сына, которому 11 мая 2026 года исполнится 17 лет. Последний раз пособие на него будет зачислено на счет 3 июня 2026 года за май в полном размере.

Это правило остается неизменным, даже если ребенок в 17 лет продолжает учиться в школе, техникуме или вузе. Факт обучения на очной форме в вузе или ссузе не является основанием для продления единого пособия после 17-летия.

ЕДИНОЕ ПОСОБИЕ В ДНР В 2026 ГОДУ: УСЛОВИЯ НАЗНАЧЕНИЯ И РАЗМЕРЫ ВЫПЛАТЫ

В Соцфонде напомнили, что на единое пособие могут претендовать семьи, чей среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека в регионе. В ДНР в 2026 году он составляет 17 803 рубля. Если мы говорим о семье из трех человек – маме, папе и ребенке, то доход должен не превышать 53 409 рублей в месяц.

Еще одним из критериев права на единое пособие является имущество, которое имеется в собственности семьи.

Среднедушевой доход семьи не только определяет право на выплату, но и ее размер. Базовая выплата пособия на детей составляет половину прожиточного минимума на ребенка в регионе (8 634,50 рубля). Если с учетом такой суммы доход на одного члена семьи все равно меньше прожиточного минимума, то ставку повышают до 75% (12 951,75 рубля) или до 100% (17 269 рублей).

ЕДИНОЕ ПОСОБИЕ В ДНР В 2026 ГОДУ: ГДЕ ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ

Если у вас есть общие вопросы, вы можете позвонить в единый контакт-центр: 8 (800) 100-00-01 (круглосуточно), либо обратиться для персональной консультации к сотрудникам клиентских служб ОСФР по ДНР — с понедельника по четверг с 8 до 17 часов, в пятницу - с 8 до 16 часов.

Какое имущество учитывается при назначении единого пособия и семейной выплаты в ДНР в 2026 году

В региональном Соцфонде рассказали, какое имущество учитывается при назначении единого пособия на детей и ежегодной семейной выплаты в ДНР в 2026 году