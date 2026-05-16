Поиски двух девушек, пропавших в горах, прекращены: нашли их палатку

Вика (слева) была опытной туристкой, а вот Даша (справа) просто доверилась подруге. Фото: КП-Северный Кавказ

В ночь на 5 мая соцсети охватила тревога. Две девушки из Астрахани, 23-летняя Вика и 24-летняя Дарья, отправились 24 апреля в горы Карачаево-Черкесии и перестали выходить на связь. Последние часы перед исчезновением они сами подробно рассказывали о своем маршруте в интернете, ведя онлайн-репортаж.

В путевом дневнике Дарья очень открыто делилась планами с подписчиками. Маршрут был проработан до мелочей. Перед выходом она оставила четкое предупреждение:

«Еду с подругой на Кавказ с конца апреля до 3 мая. 4 мая – резервный день. Если после этой даты меня и мою подругу Вику не будет в сети – прошу, звоните в МЧС!»

Наступило 4 мая. Девушек нет.

ЖУТКОЕ ПРОРОЧЕСТВО

Как сообщает «КП-Северный Кавказ», до последнего момента девушки поддерживали связь с родителями. Они звонили каждый день, рассказывали о пройденном пути и впечатлениях. Однако в назначенную дату все произошло именно так, как Дарья и предупреждала. Она все-таки успела набрать маму, но лишь для того, чтобы попросить отправить спасателей.

По всей видимости, резко испортилась погода, и девушки оказались заблокированы на одной из точек маршрута. Родители немедленно обратились в МЧС, и началась полномасштабная спасательная операция.

Многие подписчики сейчас называют предсмертное предупреждение Дарьи жутким пророчеством. Девушка сама установила триггер для начала поисков, и он сработал с точностью до дня. Поэтому в сети и пишут: «Сама накликала».

При этом все отдают должное ответственности туристок. Ведь они официально зарегистрировали маршрут в МЧС, что значительно упростило работу спасателей. Далеко не все туристы так делают. Большинство отправляются, никому не сообщив.

Однако все-таки был и серьезный просчет с их стороны – поход совершался без инструктора и опытного гида. Именно это и предопределило, что они попали в беду, из которой не смогли выбраться самостоятельно.

Те, кто бывал в этом районе, говорят, что главная опасность — не столько сложность троп, сколько крайне переменчивая погода и рельеф. Даже летом здесь лежит снег. Днем он подтаивает, повышая риск лавин и камнепадов. Ночью все замерзает, превращая тропы в ледяные склоны.

«Если начинается туман или дождь, найти спуск практически невозможно – все белое, троп не видно», - делятся опытом туристы. К тому же в этих местах почти нет мобильной связи.

ЦЕЛЬ, РАДИ КОТОРОЙ ШЛИ

Согласно дневнику Дарьи, конечной точкой маршрута должно было стать Озеро Любви на высоте около 2400 метров. С ним связано красивое романтическое предание: считается, что если искупаться в ледяной воде и бросить монетку, вскоре встретишь свою судьбу.

Сейчас в сети активно распространяются скрины с горькой иронией:

«Хотели привлечь женихов на Озере Любви, а привлекли спасателей МЧС. Видимо, боги гор решили, что ради такой любви сначала нужно выжить».

Важный момент: для Вики этот маршрут был уже не первым. В июне 2025 года она проходила его с группой. Тогда девушка подвернула ногу, но мужественно дошла до конца. Плюс за ее плечами – походы в Дагестане, Алтае, Хибинах. Так что ее можно назвать опытным туристом.

А вот Даша, по словам знакомых, таким богатым опытом похвастаться не могла. Скорее всего, она доверилась более опытной подруге и отправилась в горы за яркими эмоциями и, возможно, за своей «любовью».

Остается надеяться, что девушки найдутся живыми и здоровыми, а эта история станет для многих серьезным напоминанием: горы не прощают беспечности и требуют максимальной подготовки.

НАШЛИ

Девушек искали несколько дней и отыскали в горах на высоте 2400 метров. Они живы и не пострадали. Мама Вики подтвердила: «Их нашли, но не у озера Любви».

Позже Даша подробно рассказала в соцсетях, что случилось. Сначала поход шел по плану: перевал Муху, перевал Кызыл-Ауш, дневка. Но на подъеме к Кызыл-Аушу внезапно началась метель, облака закрыли вершины. Две ночи пришлось пережидать в палатке.

Из-за задержки они не успевали по датам. 4 числа в долине попросили людей со спутниковым телефоном связаться с родителями. Связь была плохой, и мама неверно расслышала слова. Даша кричала в трубку: «Мы встряли на два дня. Позвоните в МЧС, чтоб нас не искали!» - но связь оборвалась.

Девушки пошли дальше и поднялись на Озерный Архызский перевал. Там их снова накрыло облако. Видимость - ноль. Пришлось ждать. Вдруг Даша услышала голос, потом - подруга. Начали перекликаться, и прозвучали их фамилии. Это были сотрудники МЧС.

Туристки подчеркнули: произошла лишь дезинформация, никто не виноват. А Озеро Любви, о котором писали в новостях, не входило в их маршрут: оно в такое время года еще глубоко под снегом и льдом.

