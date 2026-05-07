В Москве накануне Дня Победы прошла масштабная акция протеста «Правду и память не отменить!», организованная «Молодой Гвардией Единой России» и «Волонтерской Ротой». У стен посольств девяти европейских государств, в которых были демонтированы, перенесены или осквернены памятники советским воинам-освободителям, собрались более 3 тысяч активистов. Донецкую Народную Республику на митинге представлял руководитель «Молодой Гвардии» ДНР Сергей Добровольский.
«Молодая Гвардия Единой России» ДНР
Он резко осудил политику тех стран, которые пытаются переписать историю Великой Отечественной войны и оскверняют советские мемориалы. Особые претензии были адресованы Германии, руководство которой, по словам активиста, поощряет подобные действия, несмотря на историческую роль советских воинов в избавлении страны от нацизма.
- Где-то мы это уже видели, националисты в Украине под предлогом декоммунизации избивают на 9 Мая ветеранов на улице, избивают людей, которые вышли возложить цветы, избивают людей, которые празднуют День Победы - Победы, которая стоила 25 миллионов жизней советских граждан, - заявил Добровольский.
Лидер «Молодой Гвардии» ДНР также напомнил о трагических событиях, которые происходят сегодня в Донбассе. Из-за того, что европейские страны поставляют оружие Украине, та ежедневно обстреливает Республику.
- Каждый день гибнут мирные люди, дети и старики, - подчеркнул Добровольский, добавив, что в 2014 году именно Германия «помогла совершить государственный переворот в Украине».
В знак протеста против запретов, введенных в Берлине на георгиевские ленты, военную форму, военные песни и флаги России и СССР с 8 по 9 мая, активисты растянули у посольства Германии большую георгиевскую ленту.
