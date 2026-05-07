Активисты растянули большую георгиевскую ленту у посольства Германии в знак протеста против запретов символов Победы. Фото: «Молодая Гвардия Единой России» ДНР

В Москве накануне Дня Победы прошла масштабная акция протеста «Правду и память не отменить!», организованная «Молодой Гвардией Единой России» и «Волонтерской Ротой». У стен посольств девяти европейских государств, в которых были демонтированы, перенесены или осквернены памятники советским воинам-освободителям, собрались более 3 тысяч активистов. Донецкую Народную Республику на митинге представлял руководитель «Молодой Гвардии» ДНР Сергей Добровольский.

Он резко осудил политику тех стран, которые пытаются переписать историю Великой Отечественной войны и оскверняют советские мемориалы. Особые претензии были адресованы Германии, руководство которой, по словам активиста, поощряет подобные действия, несмотря на историческую роль советских воинов в избавлении страны от нацизма.

- Где-то мы это уже видели, националисты в Украине под предлогом декоммунизации избивают на 9 Мая ветеранов на улице, избивают людей, которые вышли возложить цветы, избивают людей, которые празднуют День Победы - Победы, которая стоила 25 миллионов жизней советских граждан, - заявил Добровольский.

Лидер «Молодой Гвардии» ДНР также напомнил о трагических событиях, которые происходят сегодня в Донбассе. Из-за того, что европейские страны поставляют оружие Украине, та ежедневно обстреливает Республику.

- Каждый день гибнут мирные люди, дети и старики, - подчеркнул Добровольский, добавив, что в 2014 году именно Германия «помогла совершить государственный переворот в Украине».

В знак протеста против запретов, введенных в Берлине на георгиевские ленты, военную форму, военные песни и флаги России и СССР с 8 по 9 мая, активисты растянули у посольства Германии большую георгиевскую ленту.

