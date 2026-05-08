ВС РФ заняли более выгодные рубежи в районах Красного Лимана и Константиновки

Российские войска продолжают продвигаться вперед, занимая более выгодные рубежи и позиции Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Российские войска продолжают продвигаться в ДНР, занимая более выгодные рубежи и позиции. Согласно данным Министерства обороны РФ, за прошедшие сутки подразделения ВС России нанесли существенные удары по живой силе и технике ВСУ. Потери украинской стороны исчисляются сотнями военнослужащих и десятками единиц боевой техники.

Так, подразделения группировки войск «Запад» атаковали позиции противника в районах Красного Лимана и Крестища в ДНР, а также на территории Харьковской области.

Потери ВСУ составили более 190 солдат, боевая бронемашина, 25 автомобилей, арторудие, станция РЭБ и станция контрбатарейной борьбы.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили свое положение по переднему краю после ударов по бригадам ВСУ в районах Константиновки, Краматорска, Кривой Луки и Пискуновки.

Противник в ходе боев потерял более 160 своих военнослужащих, две бронемашины, 17 автомобилей, четыре арторудия, станцию РЭБ и станцию контрбатарейной борьбы.

Подразделения группировки войск «Центр» также достигли успехов. Были нанесены удары по живой силе и технике ВСУ в районах Белицкого, Доброполья, Золотого Колодезя в ДНР и Новоподгородного в Днепропетровской области.

Потери украинских вооруженных формирований составили более 280 солдат, три бронемашины, семь автомобилей, три арторудия и станция РЭБ.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Артиллерия и расчеты БПЛА ВС РФ уничтожили опорный пункт ВСУ севернее Часов Яра

ВС РФ проследили за дроном ВСУ, который нес груз, а затем обнаружили опорный пункт противника (подробнее)