Формируем будущее России вместе: Донецк стал центром притяжения лидеров Донбасса

Программа открывает перед участниками новые возможности. Фото: РСВ

На первый интенсив пришли больше 50 участников из разных сфер деятельности. Его посвятили самостоятельной организации запоминающихся общественно значимых событий.

Участники узнали, как разработать концепцию мероприятия, выбрать формат и спикеров, из чего состоит успешное продвижение и что влияет на эффективность команды. Успешным опытом реализации своей инициативы при поддержке команды президентской платформы поделилась Алина Емельяненко. В рамках проекта «Время науки» она знакомит жителей республики с научной деятельностью студентов, а также приглашает с лекциями ученых, которые рассказывают о научных достижениях внутри региона.

- Мы системно работаем над тем, чтобы у активных жителей Донбасса и Новороссии были реальные инструменты для воплощения в жизнь даже самых смелых идей, - отметил директор обособленного подразделения президентской платформы «Россия – страна возможностей» Алексей Варяница. - Программа «Территория новых возможностей» – это еще одна возможность для жителей ДНР получить прикладные знания в области проектного управления, научиться формировать устойчивые команды и выстраивать эффективную коммуникацию. Важно, что мы сопровождаем участников и на этапе обучения, и в процессе реализации инициатив, помогая им доводить проекты до конкретных результатов, значимых для республики и всей страны.

Участники интенсива рассказали, что такие мероприятия позволяют им понять, что при желании любой человек может создать собственный проект, который пойдет на пользу людям.

- В прошлом году я уже смогла увидеть и ощутить весь масштаб мероприятий президентской платформы. Участвовала в образовательной программе и вернулась с одной конкретной целью – научиться собирать вокруг себя сильную команду, правильно делить задачи и добиваться желаемого результата, - говорит одна из участниц Юлия Килевая. - Очень хочу, чтобы от моей работы была реальная польза здесь, в Донецкой Народной Республике. Думаю, сейчас нахожусь в нужном месте, где найду таких же неравнодушных людей, и мы вместе сможем сделать что-то важное для нашего региона и страны.

Впереди жителей ДНР ждет порядка 30 мероприятий в рамках программы «Территория новых возможностей». Зарегистрироваться на них можно на сайте - tnv.rsv.ru. Для этого нужно пройти регистрацию, ответить на вопросы и дождаться результаты и приглашения.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.