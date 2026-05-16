Сады памяти и связь поколений: Жителей ДНР приглашают присоединиться к общероссийской акции

Высадка деревьев пройдет 19 мая - в День пионерии. Фото: БЛАГОВЕСТ

19 мая - в День пионерии - Всероссийская акция «Сад – Связь поколений» объединит всю страну от больших городов до малых сел. В этом году акция проходит под девизом «Высаживаем сады – приближаем Победу!».

- Участники по всей России высадят молодые плодовые деревья, преимущественно яблони, которые станут символом неразрывной связи между поколениями, - говорят организаторы.

Присоединиться к этому благому делу приглашают всех желающих. Участвовать в посадке саженцев можно целыми семьями или трудовыми коллективами.

С каждым годом в акции присоединяются все больше людей. Если в 2023 году она объединила 63 региона, то в 2025 году их число достигло уже 81, включая Донбасс и Новороссию. Акцию поддерживают профильные министерства, руководство регионов, ветеранские организации, а также учебные заведения и предприятия.

Для того чтобы официально стать участником акции, необходимо пройти регистрацию на сайте фонда «БЛАГОВЕСТ» или в официальной группе организации в социальной сети ВКонтакте по ссылке.

СПРАВКА «КП»

Инициаторами проведения акции выступают члены Координационного совета при Общественной палате Российской Федерации по инициативам поддержки участников специальной военной операции и увековечиванию памяти Героев Отечества. Организатор акции - фонд содействия реализации социальных проектов «БЛАГОВЕСТ».

В ТЕМУ

Помочь ветеранам может каждый

В России проходит традиционная акция «Красная гвоздика». С 10 апреля по 22 июня благотворительный фонд «Память поколений» собирает средства на медицинскую помощь ветеранам Великой Отечественной войны и других боевых действий. Чтобы присоединиться к акции, достаточно пожертвовать любую сумму и получить значок с красным цветком.

В ДНР акцию поддерживают активисты организации «Волонтеры Победы». Их можно встретить на центральных улицах, в парках и на массовых мероприятиях. Через них можно делать пожертвование и получить значок.

В прошлом году акция прошла в 85 регионах России от Калининграда до Чукотки. Волонтерам удалось собрать более 115 миллионов рублей и распространить больше двух миллионов значков. Эти деньги направили на слуховые аппараты, коляски, протезы, реабилитацию и лечение.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.