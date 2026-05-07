Регионы-шефы помогают, не сбавляя обороты: хроника восстановления ДНР

Сахалинская область капитально ремонтирует школу №11 в Шахтерске. Фото: Администрация Шахтерского округа

БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин с рабочим визитом побывал в подшефном региону Дебальцево и рассказал, что будет сделано в городе в этом году.

- Планы серьезные: капитально отремонтировать два многоквартирных дома и здание хлораторной водонасосной станции, восстановить четыре участка дорог, реконструировать сквер влюбленных на центральной площади города, построить здание спорткомплекса «Локомотив» и помочь с восстановлением памятника защитникам города Дебальцево в годы Великой Отечественной войны, - рассказал Демешин.

Он добавил, что постарается приехать в Дебальцево летом, чтобы вновь проверить, как идут работы.

- Мы не можем оставить без поддержки тех, кто живет там, на западных рубежах страны, - сказал на недавней прямой линии губернатор Хабаровского края в ответ на слова заведующей детским садом № 8 города Дебальцево Людмилы Щербининой, которая обратилась, чтобы поблагодарить Демешина за помощь.

В Макеевке появилось новое современное пространство для отдыха и досуга. Фото: Корпункт телеканала «Югра» в Макеевке

КОМФОРТ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Особое внимание регионы-шефы уделяют социальным объектам. Сахалинская область, к примеру, капитально ремонтирует школу №11 в Шахтерске. Здание, в котором сейчас обучаются 170 ребят, пострадало в результате боевых действий.

- Представителями региона-шефа уже выполнен ряд работ. В этом году восстановление продолжается. Так что, совсем скоро школу будет не узнать, - рассказали в администрации Шахтерска.

Ранее строители капитально отремонтировали кровлю, входную группу и пищеблок. Среди планов на этот год - утепление и ремонт фасада, ремонт проездов территории школы и ремонт пришкольного стадиона.

СЧАСТЬЕ ДЕТЕЙ ДОНБАССА

Специалисты из Югры тем временем создают в Макеевке новое современное пространство для отдыха и досуга - Югорский парк. Несмотря на то что официальное открытие еще впереди, парк уже успел стать точкой притяжения для жителей города.

Ход работ и благоустройство территории оценил полпред Президента в Уральском федеральном округе Артем Жога.

- Регион-шеф вдохнул новую жизнь в городскую территорию, которая раньше называлась «Сквер девятой пятилетки». Здесь проведена настолько колоссальная работа, что я едва узнал это место, - сказал Жога. - Теперь макеевчан встречают фигуры мамонтов - символов Ханты-Мансийского автономного округа. Созданы комфортные и безопасные детские площадки, дорожки, скамейки, скейт-парк. Уже работает музыкальный фонтан, вокруг которого резвятся малыши. Поверьте, нет ничего приятнее, чем вновь видеть счастье детей Донбасса.

Полпред Президента в Уральском федеральном округе отметил, что шефская поддержка регионов - это реально работающий инструмент возвращения мирной жизни на исторические территории.

- Радует, что регионы Уральского федерального округа подходят к восстановлению комплексно: решают проблемы, копившиеся десятилетиями, и создают новые объекты, - добавил Жога.

