Победы закладываются учителями: В Донецке наградили лучших педагогов

Абсолютным победителем конкурса стала Дарья Яцкив (на фото слева). Фото: Правительство ДНР

Для нашего региона конкурс «Педагог года Донецкой Народной Республики» уже стал традиционным - в этом году профессиональное состязание прошло в четвертый раз. Конкуренция была серьезной: на участие в 11 номинациях заявились более 400 педагогов. 150 из них встретились в очном этапе. Для участников была подготовлена насыщенная программа - открытые уроки, мастер-классы, блиц-интервью, интересные встречи и другие конкурсные испытания.

Абсолютным победителем по итогам конкурса стала педагог дополнительного образования Дворца детского и юношеского творчества Кировского района Донецка Дарья Яцкив. Спецпризом председателя «Большого жюри» была отмечена учитель русского языка и литературы гимназии общественно-гуманитарного профиля из Тореза Светлана Алексеева. Приз зрительских симпатий завоевала учитель информатики макеевского лицея № 2 «Престиж» с углубленным изучением отдельных предметов Виктория Саенко.

- Я как представитель дополнительного образования хочу отметить, что у нас есть огромные возможности для развития патриотического воспитания, - отметила Яцкив. – Я работаю педагогом в хореографическом коллективе. Когда мы ставим композицию, мы с детьми погружаемся в историю, и я считаю это очень важным. Сейчас у нас в программе новая композиция, посвященная летчикам, в прошлом сезоне мы представляли постановку «Ледовое побоище». Когда мы готовили ее, мы обращались к истории. Я пытаюсь сделать так, чтобы ребята посредством хореографии также изучали историю.

Награды вручил председатель правительства Андрей Чертков и вице-премьер Кирилл Макаров.

- По первому образованию я учитель. И поэтому прекрасно понимаю эту работу. Ее сложности и радости. Знаю, как бывает непросто найти подход к ученику, удержать его внимание, - обратился к педагогам Чертков. - И как бесценно уважение детей и признание коллег. Завершение конкурса - не точка. Скорее, многоточие. Впереди самое интересное: обмен опытом и внедрение креативных идей в практику.

Кирилл Макаров процитировал Президента.

- Педагог - человек, который формирует мышление, характер и отношение к жизни. И это та работа, результат которой становится виден не сразу, а через годы. Не случайно Президент России говорил: «Победы закладываются не полководцами, а учителями». Это как раз про суть профессии - все, о чем мы говорим на уровне стратегии, начинается в классе, с конкретного ребенка и конкретного педагога рядом с ним, - сказал вице-премьер.

