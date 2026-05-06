Горловский театр кукол вернулся с больших гастролей

В театре надеются, что гастроли станут доброй традицией. Фото: Горловский театр кукол

Горловский театр кукол - единственный профессиональный муниципальный театр кукол в Донбассе и Новороссии. Впервые за четверть века его коллектив отправился на большие гастроли по городам Золотого кольца. За две недели коллектив показал два спектакля - «Добрый Шубин» и «Волчонок-плутишка» - на сценах Муромского городского театра, Ивановского областного театра кукол, Ярославского театра кукол, Домов культуры в Шуе, Тейково и Переславле-Залесском, а также на площадках Костромского государственного драматического театра имени А. Н. Островского и Камерного драматического театра Костромы.

Спектакль «Добрый Шубин» основан на шахтерских легендах о таинственных духах шахты. «Волчонок-плутишка» - история о хитром Волчонке, который обманывает доверчивого Мишку, но в итоге понимает, что нехорошо хитрить и обманывать.

Директор-художественный руководитель театра Артем Тон рассказал, что гастроли стали особенными.

- Прием, который нам оказали зрители, превзошел все ожидания. Аншлаги в Муроме, Шуе, Тейкове, Иванове, Костроме, Ярославле и Переславле-Залесском – лучшее доказательство того, что донбасское искусство нужно и понятно людям в самых разных уголках страны, - сказал Артем Тон. - Особенно ценно, что наш премьерный спектакль «Добрый Шубин», основанный на шахтерских легендах, нашел живой отклик у взрослой аудитории, а «Волчонок-плутишка» собирал полные залы малышей, которые не хотели отпускать артистов без фото на память.

Помимо выступлений, артисты познакомились с историей и культурой городов. В Иваново они побывали в Музее промышленности и искусства имени Д. Г. Бурылина, Ивановском областном художественном музее и Музее ивановского ситца. В Костроме для них провели экскурсии по городу и в Музее театрального костюма, также они посетили два спектакля Камерного драматического театра - «Завтра была война» и «Вышел ангел из тумана». Не

Коллектив театра надеется, что такие гастроли станут доброй традицией.

- Мы не играем, к сожалению, на нашей площадке, у нас еще до сих пор в городе не работают ни школа, ни детские садики, ни общественные заведения, где можно собирать большое количество людей, - говорит артистка Горловского театра кукол Ирина Роговик. - Поэтому нас это и спасает. Мы очень благодарны Росконцерту за это. Наш зритель, который был до начала СВО, уже вырос, нам нужно же воспитывать новых зрителей.

