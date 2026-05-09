«Ветеранам мы обязаны своей жизнью на этой земле»: Руководитель реготделения «Волонтеров Победы» в ДНР Александр Огнев рассказал о важности сохранения исторической памяти

Александр Огнев. Фото: Волонтеры Победы

Масштаб организации впечатляет: на официальном сайте движения зарегистрировано уже более шести тысяч человек, из них костяк в 450 добровольцев участвует в акциях и мероприятиях на постоянной основе. Если на заре развития проекта средний возраст участника составлял около 37 лет, то сегодня движение стало по-настоящему всенародным. К активной молодежи все чаще подключаются волонтеры «серебряного» возраста.

О деятельности волонтеров «КП Донецк» рассказал руководитель регионального отделения «Волонтеров Победы» Александр Огнев.

- Работа ведется сразу по шести ключевым направлениям. Проекты «Связь поколений» и «Великая Победа» сосредоточены на помощи ветеранам и сохранении памятных мест. Направления «Наши Победы» и «Моя победа» рассказывают о достижениях соотечественников, а «Медиапобеда» и «Моя история» помогают фиксировать хронику событий и восстанавливать семейные архивы, чтобы ни одно имя не было забыто.

В команду «Волонтеров Победы» в ДНР входят более шести тысяч человек. Фото: Волонтеры Победы

- Какие ключевые мероприятия и проекты проводите в этом году?

- Наше движение проводит несколько ключевых мероприятий и проектов, посвященных Дню Победы. Среди них – историческая онлайн-игра «Наша Победа», Уроки Памяти, работа в рамках проекта «Общественный дозор. Место Памяти», «В гости к Герою», «Стена памяти», «Огненные картины».

- Как в республике организовано чествование ветеранов Великой Отечественной войны?

- Ветераны Великой Отечественной войны – это наши Герои, которым мы обязаны своей жизнью на этой земле, поэтому мы помним о них, благодарим и чтим не только накануне 9 Мая. Волонтеры нашего движения регулярно посещают ветеранов на дому, оказывают помощь при необходимости, устраивают встречи с молодежью, проводят волонтерские акции.

Акция «Сад памяти» в Мариуполе. Фото: Волонтеры Победы

- Какие формы поддержки и внимания оказываются ветеранам?

- Оказывается комплексная поддержка – как материальная, так и социальная, а также внимание со стороны государства, общества и волонтеров. Меры поддержки закреплены законодательно и дополняются региональными программами и инициативами некоммерческих организаций.

По собственным наблюдениям скажу, что внимание к ветеранам порой важнее материальных подарков. Очень важно, когда молодежь не просто слушает, а делает что-то с ветеранами и для ветеранов. Ведь память – это не просто слова, а живые встречи и связь поколений.

Важно не просто рассказывать молодежи о прошлом, а создавать условия для личного соприкосновения с ним, формирования собственной позиции и глубокого понимания ценностей мира и подвига предков. Только так память о Великой Отечественной войне будет жить в сердцах подрастающего поколения.

- Почему для вас важно быть в рядах организации?

- Я искренне убежден, что участие в движении «Волонтеры Победы» - это не просто общественная активность, а вклад в сохранение исторической памяти и поддержку тех, кто подарил нам мирное будущее.

КОММЕНТАРИЙ

Руководитель школьного отряда реготделения «Волонтеров Победы» Юлия Козачкова:

- Я присоединилась к «Волонтерам Победы», потому что считаю это своей личной данью уважения поколению Героев. Каждый раз, помогая ветеранам или участвуя в памятных акциях, я чувствую связь времен и осознаю важность сохранения исторической памяти. Наши дети должны знать правду, чтобы не допустить переписывания и искажения истории. Это мой маленький вклад в сохранение памяти о великом народе.

