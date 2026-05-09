Как после Великой Отечественной войны восстанавливали Донбасс

Тяжелейшую мужскую работу взяли на себя женщины. Фото: «История России в фотографиях».

В сентябре 1943 года, когда фашистов окончательно выбили из Донбасса, регион представлял собой руины. Отступая, гитлеровцы методично уничтожали все: были взорваны плотины, выведены из строя электростанции и затоплены 882 шахты. Из 1341 промышленного предприятия уцелело всего 61 - промышленность была фактически стерта с лица земли. Американская газета «Нью-Йорк таймс» тогда писала: «Донбасс потерян. На его восстановление Советам понадобятся десятилетия».

Однако западные аналитики не учли одного – подготовка к восстановлению началась еще тогда, когда исход Сталинградской битвы не был предрешен. Правительство дало инженерам установку: не просто копировать старые технологии, а возрождать индустрию на новой технической базе. Огромную роль сыграл опыт выдающегося инженера Александра Терпигорева, который восстанавливал шахты еще после Гражданской войны. Его наработки двадцатых годов легли в основу нового плана, который реализовывали лучшие умы страны.

А в Донецке, Макеевке и Енакиево начали выдавать первый металл мартеновские печи. Затем была поставлена цель вернуть электроэнергию, и уже в январе 1944 года заработала Зуевская ГРЭС. На ее полное восстановление потребовалось еще два с половиной года.

Восстановление Донбасса превратилось в дело всей страны. Со всех концов Союза - из Москвы, Ленинграда, Урала, Кузбасса и Белоруссии - шли эшелоны с оборудованием, лесом и продовольствием. Работали без внешней финансовой помощи и кредитов.

Одной из самых сложных технических задач стал подъем шахт. Предстояло выкачать 600 миллионов кубометров воды. Мировая история знала лишь один похожий пример: во Франции после Первой мировой войны осушали рудники Па-де-Кале, но там объем воды был в шесть раз меньше, а провозились французы целых десять лет. Советские специалисты справились в два раза быстрее.

Региону остро требовались рабочие руки, поэтому тяжелейшую мужскую работу взяли на себя женщины - матери, жены и дочери горняков. К весне 1944 года на шахтах трудилось свыше 250 тысяч человек, и 200 тысяч из них были женщинами. Для ускорения работ на разрушенных объектах задействовали и военнопленных.

В таком невероятном ритме, на пределе возможностей, угольную промышленность региона удалось полностью возродить всего за пять лет. Это обеспечило энергетическую базу для всей страны. Значимость этого была столь высока, что в сентябре 1947 года была учреждена медаль «За восстановление угольных шахт Донбасса». Эту награду приравняли к боевым, а ее кавалерами стали почти 50 тысяч человек.

Результат восстановления Донбасса поразил весь мир. Уже к середине 1949 года добыча угля достигла довоенного уровня, а через год - превзошла его.

