Попасть на прием к узкопрофильному специалисту в ДНР стало проще

География медпатруля станет шире. Фото: Минздрав ДНР

В регионе возобновилась работа одного из самых востребованных социальных проектов - партийной инициативы «Единой России» «Здоровый Донбасс». Этот проект уже успел зарекомендовать себя в прошлом году. Он получил огромное количество откликов от жителей Республики.

Благодаря выездным бригадам тысячи людей, которым было сложно добраться до крупных клинических центров, смогли получить консультации узких специалистов и пройти необходимые обследования.

Сейчас проект выходит на новый уровень. Организаторы ставят перед собой задачу не просто продолжить начатое, но и существенно расширить географию и возможности «Здорового Донбасса».

С 20 апреля медицинский патруль работал в Харцызске, затем врачи обследовали жителей Амвросиевки и Иловайска.

- Состав бригад не изменился, принимают все те же узкие специалисты: кардиолог, эндокринолог, невролог, онколог, травматолог, - говорит заведующая отделением центральной городской клинической больницы №6 Диана Якушева. – Уточнить конкретный перечень специалистов и записаться к ним можно в регистратурах поликлиник по месту жительства или через колл-центр 1-500. Люди, которые не успели записаться на прием через колл-центр или регистратуру, могут пройти обследования в порядке живой очереди.

- Лично убедился в том, что нет глобальных очередей, люди приходят ко времени и тут же получают необходимую помощь, - говорит руководитель Ассоциации работников здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев. - Патруль «Здоровье» - это та палочка выручалочка, которая помогает людям пройти консультацию узкого специалиста для того, чтобы скорректировать или назначить правильное лечение.

Гарцев также ознакомился с работой медицинских учреждений и рассказал об их модернизации.

- В Харцызске в этом году в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения начнется ремонт детской поликлиники. В Шахтерске будет начат ремонт большой семиэтажной поликлиники, - заявил Гарцев. - Все эти войдут в Народную программу партии «Единая Россия». Мы совместно с коллегами будем смотреть, как будет продвигаться работа и помогать для того, чтобы все было выполнено в срок и наши граждане получали всю необходимую медицинскую помощь.

В ТЕМУ

Медицина идет в села

В этом году в ДНР откроют еще 29 новых ФАПов

Доступная медицинская помощь становится ближе для жителей сельских и отдаленных районов ДНР. В этом 2026 году в регионе планируется открытие 29 новых фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). По словам вице-премьера Республики Ларисы Толстыкиной, это позволит существенно сократить очереди на получение первичной медико-санитарной помощи и сделает обследования и консультации специалистов доступными для каждого.

За прошлый год в Республике было построено и введено в эксплуатацию 18 ФАПов. Новые модульные конструкции - это полноценные медицинские центры, оснащенные по современным стандартам. В них созданы все условия для проведения вакцинации, диспансеризации и оказания экстренной помощи.

- В ряде ФАПов установлено высокотехнологичное оборудование – маммографы и флюорографические аппараты, что позволяет проводить раннюю диагностику онкологических заболеваний и туберкулеза непосредственно по месту жительства, минуя необходимость ехать в районную поликлинику, - отметила вице-премьер.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.