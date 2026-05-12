Без нотариуса не обойтись: нюансы подачи документов на регистрацию недвижимости в ДНР по доверенности

В Росреестре при ДНР напомнили о применении особых требований по удостоверению доверенностей, связанных с оформлением недвижимости.

В ДНР продолжается регистрация недвижимости касательно прав собственности. Вопрос непростой. Ведь многие владельцы уехали, давно живут в других странах. А многие жители ДНР потеряли документы. Вопрос с регистрацией сложен по многим причинам.

Доверенность на получение услуг Росреестра нужно заверить

Действующим законодательством предусмотрено, что за осуществлением государственного кадастрового учета, а также государственной регистрацией прав могут обратиться не только сами собственники (или стороны сделки), но и их представители при наличии доверенности – документа, который дает право одному лицу действовать в интересах другого.

- Представитель правообладателя может подать соответствующее заявление, предъявив подлинник нотариально удостоверенной доверенности или доверенности, удостоверенной консульскими должностными лицами, – отметил заместитель руководителя Управления Росреестра по ДНР Владислав Вишневский.

Документ может быть предназначен как для одного действия, например, купли-продажи недвижимости, так и давать широкие полномочия. В таком случае в доверенности обязательно должны быть указаны данные о доверителе, представителе и объекте сделки, а также четко сформулированы полномочия.

- Доверенность на получение услуг Росреестра должна быть нотариально удостоверена. Она должна содержать данные о доверителе и представителе, подтверждать полномочия представителя и давать право представлять интересы в управлении Росреестра, подавать заявления на кадастровый учет и регистрацию прав на недвижимость, а также получать все документы и выписки из ЕГРН, – уточнил Владислав Вишневский.

Срок действия доверенности определяется по волеизъявлению доверителя. Он может быть ограничен датой, периодом времени или наступлением события.

- Если срок не указан, доверенность действует в течение года с момента подписания. Она прекращает действие при отзыве, смерти, недееспособности, ограничении дееспособности или признании безвестно отсутствующим доверителя, а также по истечении срока, - сообщили в Росреестре.

Нужно помнить о новшествах в законодательстве

Заместитель руководителя управления Росреестра по ДНР Владислав Вишневский напомнил о применении особых требований по удостоверению доверенностей, связанных с оформлением недвижимости.

- 29 декабря 2025 года в законодательство были внесены изменения, касающееся граждан недружественных стран и территорий. Теперь для них действуют особые требования при удостоверении доверенностей на оформление недвижимости. Перечень таких государств утвержден Распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2022 года № 430-р, с последними изменениями от 29 октября 2022 года. Среди таких стран: все страны Евросоюза, Украина, США и другие. В соответствии с подпунктом «в» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 24 декабря 2024 года № 1103, до 1 января 2028 года запрещено удостоверять доверенности, выданные гражданами недружественных стран для представительства по вопросам, связанным с совершением сделок и государственной регистрацией прав на имущество, расположенное в Донецкой Народной Республике без специального разрешения на осуществление нотариальных действий, – пояснил Владислав Вишневский.

Напомним, что в соответствии с пунктом 3 Указа № 1103 специальное разрешение на совершение нотариальных действий выдаётся коллегиальным органом по вопросам управления и распоряжения объектами имущества. Получить его могут только нотариусы, осуществляющие свою деятельность в республике, и только до начала удостоверения доверенности.

- Если правообладатель объекта недвижимости (гражданин недружественного иностранного государства) обратится за предоставлением услуг Росреестра в ДНР через представителя, помимо иных документов, потребуется предоставить также нотариально удостоверенную доверенность, выданную гражданину недружественного иностранного государства нотариусом Донецкой Народной Республики, – подытожил Владислав Вишневский.

Другими словами, к примеру, если человек давно живет в Европе, а имеет квартиру в Донецке, то ему необходимо приехать в ДНР. Но никакие сделки, регистрация недвижимости невозможны без паспорта РФ.

