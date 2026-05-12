«Животных просто выбрасывают на улицу»: Добровольцы из Мангуша выхаживают раненых и оставшихся без хозяев собак

Стражи правопорядка оказали помощь благотворительному фонду «Лучший друг» в Мангуше. Фото: МВД по ДНР

В поселке Мангуш сотрудники местного отдела полиции посетили приют для бездомных животных, организованный благотворительным фондом «Лучший друг». Как сообщили в Министерстве внутренних дел по Донецкой Народной Республике, стражи правопорядка приехали к «хвостикам» не с пустыми руками.

Гости встретились с одним из учредителей фонда Олегом Беспаленко. Во время визита они передали для подопечных приюта необходимые корма.

История создания фонда «Лучший друг» связана с самоотверженным трудом добровольцев. Олег Беспаленко сам начинал свой путь как волонтер. В самые трудные времена он активно занимался выхаживанием животных, которые пострадали во время боевых действий, а также тех, кто по разным причинам остался без крова и хозяев.

- Сейчас много «хвостиков» попадает к нам из-за безответственного отношения к домашним питомцам. Животных просто выбрасывают на улицу, - с горечью отмечает Олег.

Сегодня на попечении фонда находятся более 100 бездомных собак самых разных пород и возрастов. В приюте животные получают питание, необходимую ветеринарную помощь и проходят обязательную вакцинацию. Все питомцы нуждаются в новом доме и любящих хозяевах, которые смогут подарить им заслуженное счастье и заботу.

Сотрудники полиции не остались в стороне и привезли с собой значительную партию корма, чтобы поддержать четвероногих обитателей. Правоохранители призвали граждан быть милосерднее к братьям нашим меньшим.

- Каждый желающий может помочь приюту гостинцем или, что важнее всего, подарить собаке шанс на новую жизнь, забрав друга домой, - отметили в МВД по ДНР.

