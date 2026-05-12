Незваный гость в Азовском море: Ученые обнаружили нового краба-вселенца

Ученые продолжат наблюдения за экосистемой Азовского моря. Фото (архив): fish.gov.ru

Азовское море встретило нового, неожиданного обитателя - плоскоспинного грязевого краба Eurypanopeus depressus. Группа исследователей, объединившая специалистов Института биологии южных морей (ИнБЮМ) и Института океанологии РАН, сообщила о данном открытии, которое ставит новые вопросы перед учеными. Ранее этот вид обитал лишь у атлантического побережья Америки и в западной части Черного моря.

В публикации в «Российском журнале биологических инвазий» утверждается, что первые встречи с этим крабом датируются 2019 годом. Тогда ученые зафиксировали его присутствие в районе Керченского пролива, однако на детальное изучение и подтверждение статуса инвазивного вида ушло более пяти лет.

Как пояснил старший научный сотрудник отдела экологии бентоса ФИЦ ИнБЮМ, кандидат биологических наук Виталий Тимофеев, наиболее вероятный путь появления краба-американца в Азовском море - это балластные воды судов. Начальной точкой его проникновения, по всей видимости, стал Керченский пролив - оживленный район судоходства и скопления кораблей. Далее естественное расселение как взрослых крабов, так и их личинок, возможно вдоль северо-восточного побережья Крымского полуострова и распространение по всей акватории Азовского моря под действием морских течений.

Появление еще одного организма, питающегося разнообразной пищей, может оказать существенное влияние на жизнь других водных обитателей. Крабы-вселенцы являются активными хищниками.

- Появление еще одного бентосного вида-полифага представляет собой значимое событие, которое может повлиять как на состояние отдельных биотопов, так и на функционирование экосистемы в целом, - подчеркнул Виталий Тимофеев.

За пять лет активных исследований ученые обнаружили 67 особей нового вида. Грязевой краб ведет скрытный, придонный образ жизни, предпочитая места обитания мидий и рифы. Eurypanopeus depressus не съедобен и не представляет для человека промысловой ценности.

За пять лет активных исследований ученые обнаружили 67 особей нового вида краба. Фото: ФИЦ ИнБЮМ

По данным исследователей, высокая доля икроносных самок среди обнаруженных особей может свидетельствовать о возможности формирования самовоспроизводящейся популяции в Азовском море. Основным конкурентом для нового вида на этой территории является другой чужеродный вид - Rhithropanopeus harrisii.

Впрочем, говорить об экологических рисках слишком преждевременно.

- Пока рано говорить о репродуктивном потенциале этого вида в Азовском море, так как требуется дальнейшее изучение вопроса с наблюдениями в разные сезоны, - отметил ученый. - Можно лишь заключить, что в сентябре в районе исследования, как и в западной части Черного моря, наблюдается сопоставимо высокая доля икроносных самок (41% - Черное море и 57% - Азовское), что свидетельствует о возможности формирования самовоспроизводящейся популяции этого вида в Азовском море.

Краб-вселенец уже начал распространяться вдоль южного побережья Азовского моря. Для полного понимания динамики популяции нового краба и его воздействия на хрупкую экосистему Азовского моря необходимо продолжить наблюдения.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Редкая осетровая рыба белуга обитает в Азовском море, ее популяция будет расти»: Донецкий биолог рассказал о восстановлении популяции осетровых у берегов ДНР

Донецкий ученый Владимир Еремеев прогнозирует, что выживаемость молоди осетровых будет расти (подробнее)