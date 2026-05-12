«Оркестр непокоренных» из ДНР покоряет Западную Сибирь

Донецкий симфонический оркестр гастролирует с концертами по Югре. Фото: ТГ/Парецкий

Донецкий академический симфонический оркестр имени С.С. Прокофьева, известный как «Оркестр непокоренных», продолжает свое масштабное турне по Западной Сибири. Гастроли, организованные Росконцертом в рамках федеральной программы Министерства культуры РФ, привели коллектив в Лангепас - город, чья история тесно связана с нефтедобычей и компанией «Лукойл».

Примечательно, что само название города «Лангепас» происходит от хантыйского слова, означающего «беличьи угодья», что нашло отражение в его гербе и многочисленных изображениях этого зверька, которые украшают городские улицы и площадь перед Центром культуры «Нефтяник», где состоялось выступление донецких музыкантов.

По словам руководителя Донецкой филармонии Александра Парецкого, Лангепас произвел на артистов благоприятное впечатление своей чистотой, ухоженностью и уютной атмосферой. Несмотря на то, что город небольшой и его можно обойти за каких-то полчаса, спокойствие и развитая инфраструктура делают его привлекательным местом для жизни, особенно для семей с детьми. Здесь много скульптурных композиций, клумб, фонтанов и других арт-объектов.

Сам концерт прошел с большим успехом. Как отметила директор Центра культуры Надежда Курасанова, выступления симфонических оркестров в Лангепасе - событие редкое.

- Каждое произведение слушатели принимали так, будто давным-давно мечтали услышать, - подтвердил Александр Парецкий.

Однако, не обошлось и без испытаний. После концерта, направляясь в Когалым, музыканты стали заложниками снежной блокады - из-за разыгравшейся метели была перекрыта дорога. Организатору тура, Росконцерту, пришлось срочно менять планы: была пересмотрена логистика, группу музыкантов разделили и разместили в гостиницах Сургута. Более того - организовали для них питание.

- Высшая степень профессионализма. Благодарность от всего коллектива! - отметил руководитель Донецкой филармонии.

В итоге, когда на следующий день трассу открыли, музыканты из Донецка успели на свое выступление в Когалым.

«Оркестр непокоренных» продолжает гастролировать по Западной Сибири, уже покорив сердца слушателей в Сургуте, Лянторе, Лангепасе и Когалыме, и направляясь дальше.

