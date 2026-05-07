Экскурсии и выставка букетов: Как в Донецке пройдет акция «Сирень Победы»

Сирень в Донецке только зацветает, но уже сейчас не может не радовать Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

8 и 13 мая в Донецком ботаническом саду будут экскурсии «Сирень Победы». Начало — в 13.00.

«НАША ПОБЕДА!» И «ДЕНЬ СЧАСТЛИВОЙ СЕМЬИ»

— Сирень — один из самых узнаваемых символов Дня Победы. Эта традиция уходит корнями в май 1945 года, когда сирень стала первым цветком, которым встречали воинов-освободителей, возвращавшихся с фронта, — сказала «КП Донецк» куратор коллекции сирени Елена Виноградова.

9 мая здесь пройдет выставка сирени «Наша Победа!». 9-10 мая в ботаническом саду можно провести время с близкими и поучаствовать в увлекательных квестах. А 15 мая здесь будет фотоконкурс «День счастливой семьи».

Куратор коллекции сирени Елена Виноградова Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

ЖИВОЙ СИМВОЛ ПОБЕДЫ

Сирингарий — одно из самых популярных мест Донецка в мае. Он был основан в далеком 1978 году. Здесь собрана одна из самых больших коллекций сирени в СНГ — 140 сортов!

С 2019 года столица Донецкой Народной Республики присоединилась к Международной акции «Сирень Победы». В Донецком ботаническом саду к сиреням, названия которых посвящены Победе в Великой Отечественной войне и ее героям, повязали георгиевские ленточки. «Маршал Жуков», «Маршал Василевский», «Защитникам Бреста», «Партизанка» — названия праздничных сортов. «Капитан Гастелло», «Алексей Маресьев» — посвящены летчикам-героям Великой Отечественной, сорта с пропеллерообразно закрученными лепестками, напоминающими винт самолета.

А коллекцию молодых сортов победной сирени в ботаническом саду открывает «День Победы» с крупными пурпурными цветками. Также здесь «Суворовец», «Жди меня», «Ветка мира», «Ладога». «Маршальская серия» дополнена сортами — «Маршал Соколовский», «Маршал Конев», «Маршал Баграмян», «Маршал Бирюзов» и «Адмирал Кузнецов».

Сирень стала живым символом Победы; в 1945 году она обильно цвела. С каждым годом количество сирени, посаженной в память о событиях и героях Великой Отечественной, растет, ширится география и количество участников памятных акций.

«Первый визит в Донецк останется в памяти навсегда»: Валентина Лисица рассказала, чем ее поразили жители Донбасса

Всемирно известная пианистка Валентина Лисица рассказала о первом визите в Донецк, об отношении к музыке Прокофьева и о выдающихся родственниках – участниках Великой Отечественной (подробнее)