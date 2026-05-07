В Югорском парке Макеевки запустят светомузыкальное шоу фонтана

Новый арт-объект обещает стать настоящим украшением Югорского парка и излюбленным местом для отдыха горожан. Фото: ТГ/Кухарук

Совсем скоро жители Макеевки смогут насладиться завораживающим зрелищем: в Югорском парке готовится к запуску долгожданный светомузыкальный фонтан. Чтобы его работа была максимально комфортной для горожан, администрация городского округа проводит онлайн-опрос.

Новый арт-объект обещает стать настоящим украшением Югорского парка и излюбленным местом для отдыха жителей. Фонтан будет работать в формате музыкального и светового шоу, где динамика воды, игра света и мелодичное сопровождение создадут неповторимую атмосферу праздника. Особенность шоу в том, что его магия раскрывается в полной мере только в темное время суток.

Продолжительность каждого сеанса составит один час, что позволит зрителям полностью погрузиться в атмосферу представления. Однако, прежде чем первое шоу состоится, городские власти обратились к жителям Макеевки с просьбой помочь в выборе времени и дней работы фонтана.

- Мы понимаем желание видеть шоу чаще, но город живет в условиях ограниченного объема водоснабжения, - пояснили в администрации. - Да, фонтан автономный и оснащен системой замкнутого цикла, вода рециркулирует. Однако, пусть и незначительные, но определенные технические потери воды - испарение, разбрызгивание, сдув ветром - неизбежны.

Учитывая эти факторы, власти города предлагают макеевчанам выбрать один из предложенных вариантов в онлайн-голосовании.

ХМАО подарил Макеевке Югорский парк. Фото: ТГ/Кухарук

Напомним, что ХМАО подарил Макеевке Югорский парк с арктическим колоритом. Одним из его символов стали фигуры мамонтов, созданные по образу своих хантыйских собратьев из Археопарка в столице автономного округа. Также на территории площадью более 5 гектаров установлены амфитеатр и цветомузыкальный фонтан, оборудованы несколько детских площадок, скейт-парк, места для игры в настольный теннис, падел и городки. Есть также малые архитектурные формы, освещение и система видеонаблюдения. Кроме того, предусмотрено пространство для торговых павильонов и парковки.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Работу фонтана в Югорском парке Макеевки вынесут на общественное обсуждение

В Макеевке открыли Югорский парк с мамонтами, игровыми комплексами и фонтаном закрытого цикла (подробнее)