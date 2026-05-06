Приближается пик активности: В Роспотребнадзоре дали жителям ДНР советы по защите от клещей

Пик активности клещей ожидается в мае

В Управлении Роспотребнадзора по Донецкой Народной Республике сообщили, что пик активности клещей в регионе ожидается в мае. В ДНР клещи являются источниками и переносчиками таких заболеваний, как иксодовый клещевой боррелиоз, крымская геморрагическая лихорадка, туляремия. В этом году в регионе регистрировались только случаи боррелиоза.

КОГДА ПОМОГУТ ПРИВИВКИ

Иксодовый клещевой боррелиоз в редких случаях приводит к летальному исходу, но встречается намного чаще. Инфекционное заболевание может становиться хроническим и протекать в нескольких формах: чаще всего кожный боррелиоз, реже с поражением суставов или нервной системы.

Крымская геморрагическая лихорадка является опасным инфекционным заболеванием с летальностью 10-40 процентов. Вирус вызывает поражение внутренней поверхности мелких кровеносных сосудов, повышение проницаемости сосудистой стенки, нарушение свертываемости крови и угнетение кроветворения. При этом могут быть осложнения в виде пневмонии, отека легких, печеночной и почечной недостаточности, тромбофлебитов, инфекционно-токсического шока. Смертельный исход может наступить на второй неделе заболевания.

Туляремия – заболевание с множественной симптоматикой – от поражения кожи с сильным воспалением лимфатических узлов и образованием так называемых бубонов до легочной и септический. Летальный исход может случиться в пределах 1 процента случаев.

Клещевой вирусный энцефалит – инфекция, которая может привести к летальному исходу, тяжелым неврологическим осложнениям: к параличам и другим неврологическим нарушениям. Клещевой энцефалит распространен не во всех регионах страны (с соответствующим перечнем можно ознакомиться на официальном сайте Роспотребнадзора). В ДНР клещевой энцефалит не регистрируется. Однако многие регионы, где имеются популярные туристические маршруты (такие как Карелия, Иркутская область – озеро Байкал), относятся к территориям высокого риска по этой инфекции.

Лекарств против вируса клещевого энцефалита не существует. Единственная эффективная мера борьбы с этой болезнью – вакцинация. Поэтому, планируя туда поездки, надо сделать две прививки против вируса клещевого энцефалита.

– Отправляться в поездку следует не ранее чем через две недели после второй прививки, а интервал между 1-й и 2-й прививкой две недели, - сообщила «КП Донецк» руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) по Донецкой Народной Республике Наталья Ананьева.

СРЕДСТВА ДЛЯ УНИЧТОЖЕНИЯ КЛЕЩЕЙ

Следует знать, что клещи обитают в высокой траве и кустарниках (с деревьев они не падают), поэтому лесные и парковые прогулки представляют повышенный риск, особенно для маленьких детей. Членистоногие попадают на человека, цепляясь за одежду, а затем ползут снизу вверх в поисках удобного места для укуса.

– При перемещении по парку надо стараться идти по центру дорожек, избегая краев, где растет высокая растительность и кустарники. Детям старшего возраста должны быть объяснены правила поведения – избегать высокой травы, носить закрытую одежду и обувь. Если приходится во время прогулки с маленькими детьми ехать с коляской по травянистым участкам, то рекомендуется обработать нижние детали коляски аэрозолем для уничтожения клещей. Обработку проводят заранее и в соответствии с инструкцией производителя. Это поможет уменьшить риск переноса клещей через механизмы коляски. Одежду и снаряжение можно обработать средствами для уничтожения клещей, но только строго по инструкции на этикетке: соблюдайте рекомендуемую дозировку и время обработки – обычно на обработку одной вещи уходит от 30 секунд до одной минуты в зависимости от размера. Не следует наносить средство «для вида», но и чрезмерное количество не увеличит защиту и может быть небезопасно, — отметила Наталья Ананьева.

После прогулки надо осматривать одежду, обувь, кожу, особенно за ушами, в области шеи, подмышками и на волосистой части головы.

ЕСЛИ КЛЕЩ ПРИСОСАЛСЯ

При обнаружении присосавшегося клеща нужно срочно обратиться в ближайшее лечебно-профилактическое учреждение, где могут извлечь клеща, отправить его для анализа на вирусный энцефалит и боррелиоз, назначить необходимые препараты. Когда нет возможности обратиться за медицинской помощью, клеща нужно аккуратно удалить самостоятельно. Важно не раздавить его и не оторвать голову, так как это может увеличить риск инфицирования.

Для удаления клеща, лучше всего использовать пинцет или специальные приспособления — выкручиватели, которые продаются в аптеке. Захватите клеща как можно ближе к хоботку, аккуратно потяните, одновременно вращая вокруг своей оси в удобную сторону. Обычно через один-три оборота клещ извлекается целиком вместе с хоботком. Если нет пинцета, можно использовать прочную нитку: аккуратно обвязать ее вокруг хоботка, не затягивая сильно, чтобы не перерезать тельце паразита, затем медленно и спокойно потянуть вверх, покачивая из стороны в сторону.

Не используйте масло, крем, вазелин или другие жидкости для обработки присосавшегося клеща — это может привести к тому, что клещ начнет задыхаться и выделит в рану инфицированную жидкость.

После того, как паразит удален, смажьте место укуса раствором йода или спирта. Клеща поместите в емкость (стекло, пластик), в течение 72 часов его нужно доставить для исследования в специализированную лабораторию (Донецк, улица Любавина, 3).

Кстати, если головка или хоботок клеща остались в ранке, их необходимо убрать стерильным пинцетом или иглой, как занозу. Если не уверены, что у вас получится, лучше обратитесь в травмпункт или поликлинику. Важно наблюдать за местом укуса.

КОГДА НАДО СРОЧНО ОБРАТИТЬСЯ К ВРАЧУ

1. Если началось покраснение и уплотнение, пошла воспалительная реакция - признак, который может указывать на инфицирование клещом.

2. При появлении других симптомов, которые могут указывать на заражение (лихорадка, головная боль, слабость, тошнота, красные кольца вокруг укуса при боррелиозе).

3. Даже если лабораторное исследование паразита или первые анализы крови не выявили инфекций, появление тревожных симптомов требует немедленной консультации врача.

