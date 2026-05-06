Ансамбль «Донбасс» начал тур по ДНР с программой «Моя Республика! Мой Донбасс!»

В ДНР прошли первые концерты ансамбля «Донбасс» в рамках проекта «Русская весна». Фото: culture-dnr.ru

Заслуженный государственный академический ансамбль песни и танца «Донбасс» дал старт масштабной культурной акции «Русская весна», организованной Министерством культуры ДНР.

В ДНР прошли первые концерты ансамбля «Донбасс» в рамках проекта «Русская весна». Фото: culture-dnr.ru

С концертной программой «Моя Республика! Мой Донбасс!» артисты уже побывали в городском округе Снежное. Теперь эстафету приняло Дебальцево, где в стенах местной школы искусств солисты-вокалисты Евгений Васькин, Анатолий Миняйло, Валерия Лелеко и Анастасия Дмитриева вместе с эстрадно-симфоническим оркестром представили зрителям произведения, посвященные Великой Отечественной войне, Великой Победе, а также любви к России и родной Донецкой Народной Республике, которая готовится отметить 12-ю годовщину своего образования.

В ДНР прошли первые концерты ансамбля «Донбасс» в рамках проекта «Русская весна». Фото: culture-dnr.ru

- В эти майские дни мы отмечаем самые главные праздники - День Великой Победы и 12-ю годовщину ДНР. В рамках культурно-просветительской акции «Русская весна» мы подготовили концертную программу «Моя Республика! Мой Донбасс!». Это концерты о памяти, о выборе и единстве, наполненные силой музыки и живых эмоций, - поделился заместитель генерального директора ансамбля Николай Захаров.

В ДНР прошли первые концерты ансамбля «Донбасс» в рамках проекта «Русская весна». Фото: culture-dnr.ru

Екатерина Таволжанская, начальник отдела культуры администрации городского округа Дебальцево, отметила, что выступление артистов стало большим событием для города:

- Люди соскучились за музыкой, за положительными эмоциями. В наше непростое время это очень важно.

В ДНР прошли первые концерты ансамбля «Донбасс» в рамках проекта «Русская весна». Фото: culture-dnr.ru

Зрители в зале - от мала до велика - внимательно слушали выступления артистов, не скрывали слез и с воодушевлением подпевали любимые мелодии.

В ДНР прошли первые концерты ансамбля «Донбасс» в рамках проекта «Русская весна». Фото: culture-dnr.ru

Концерты в рамках акции «Русская весна» продлятся в ДНР до 13 мая. Ансамбль «Донбасс» посетит шесть населенных пунктов в городских округах Донецк, Снежное, Дебальцево и Торез.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Артисты военного ансамбля исполнили песню «День Победы» в автобусах Донецка

Ансамбль песни и пляски Центрального военного округа впервые выступил в общественном транспорте Донецка (подробнее)