Свой «Код Родины»: Молодежь из ДНР приглашают заявить о себе в мире большой музыки

Стартовал прием заявок на третий сезон масштабного образовательного проекта «Развивайся в Профессии – III». Он реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Этот проект создан специально для молодежи из Донбасса и Новороссии. Если первые два сезона были посвящены кино, театру и медиа, то в этом году организаторы сделали ставку на музыкальную индустрию.

Организаторы рассказали, что концепция третьего сезона - «Код Родины». Участникам предстоит через музыку и визуал раскрыть образ России, показать свою региональную идентичность и то, что объединяет нас всех в одну большую страну.

Руководитель Экосистемы «АртМастерс» Борислав Володин отметил, что проект открывает по-настоящему новые горизонты.

- Мы расширяем возможности для творческой молодежи. В рамках творческой лаборатории участникам нужно будет создать 10 музыкальных продуктов. Приглашаем всех, кто стремится развиваться в музыке или готов погрузиться в эту сферу, - сказал Володин.

К участию приглашаются молодые люди от 18 до 35 лет. Доступны компетенции: медиа-продюсер, художник по свету, аранжировщик, видеооператор, сонграйтер, графический/моушн-дизайнер, клипмейкер, режиссер монтажа, стилист, художник по гриму, а также 10 вокалистов.

Путь участника будет делиться на несколько этапов. Сначала - интенсивный онлайн-блок. Это вебинары от признанных экспертов чемпионата «АртМастерс», где можно подтянуть теорию и получить профессиональные советы. Затем десять лучших студентов по каждой из компетенций получат приглашение на очный модуль. Он пройдет в Крыму, в Академии творческих индустрий «Меганом» (арт-кластер «Таврида»). Финальный показ работ пройдет в Москве.

Уже сейчас заявки на участие в проекте подали более 200 человек. Прием открыт на официальном сайте проекта по ссылке rvp.artmasters.ru до 20 мая.