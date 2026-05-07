Российские войска за сутки смогли занять более выгодные рубежи и позиции в ДНР. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

В ходе боевых действий подразделения группировки войск «Запад» нанесли удары по живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Крестище, Сидорово и Пришиб.

Потери украинской стороны в ходе этих операций превысили 180 военнослужащих. Кроме того, были уничтожены две бронемашины, 26 автомобилей, три артиллерийских орудия (одно из которых западного производства) и пять станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Подразделения «Южной» группировки войск смогли улучшить свое положение по переднему краю. Они нанесли поражение бригадам ВСУ и нацгвардии в районах Константиновки и Дружковки.

По данным Минобороны РФ, потери противника составили до 130 военнослужащих, а также 17 автомобилей, пять артиллерийских орудий и одна радиолокационная станция контрбатарейной борьбы.

Тем временем подразделения группировки войск «Центр», атаковав позиции ВСУ и нацгвардии в районах Торского, Белицкого, Новоалександровки, Доброполья, Новониколаевки в ДНР, а также в Днепропетровской области, заняли более выгодные рубежи и позиции.

В ходе боев украинские вооруженные формирования потеряли до 290 военнослужащих. Среди уничтоженной техники ВСУ - один танк, одна боевая бронемашина, семь автомобилей, две реактивные системы залпового огня, четыре арторудия и станция РЭБ.

