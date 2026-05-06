«Среди суровых реалий сумел обрести личное счастье»: Как защитник Донбасса Олег Норец встретил свою судьбу - девушку-снайпера

Олег Норец - уроженец Донецка и ветеран СВО. Сейчас он является адресатом отделения филиала фонда «Защитники Отечества» ДНР в Кировском районе Донецка. Сотрудники фонда оказывают защитнику всестороннюю помощь и поддержку.
Его военная карьера началась еще в 1989 году в рядах Советской армии, где он командовал разведывательным отделением в Чехословакии. После демобилизации Норец продолжил службу в спецназе Донецкой области, а до начала вооруженного конфликта в Донбассе занимал должность инспектора режима в международном аэропорту Донецка.
С 2015 года Олег Сергеевич встал на защиту Родины в рядах Внутренних войск МВД ДНР. Одним из переломных моментов стала для него трагедия, свидетелем которой он стал в первые годы конфликта, когда на его глазах в результате обстрела погибла целая семья. Это событие оставило глубокий след в душе Олега Сергеевича и стало решающим толчком к активному участию в боевых действиях.
- Я видел, как сгорают наши дети… - вспоминает защитник.
Боевые действия не сломили его дух, но оставили шрамы. Получив осколочное ранение в промзоне Авдеевки, где он командовал взводом огневой поддержки, Олег Сергеевич думал прежде всего о своих бойцах. Только после того, как их удалось вывести в безопасное место, он обратился за медицинской помощью.
Но даже среди суровых реалий жизни на передовой Олег Норец сумел найти свое личное счастье.
- В его подразделении проходила службу девушка-снайпер, которая стала не только его верным другом, но и впоследствии его супругой, - рассказали в филиале фонда «Защитники Отечества» в ДНР.
Свой боевой путь Олег Сергеевич завершил в мае 2024 года.
