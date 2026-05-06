Инвалиды могут парковать свои машины на специальных местах, даже если сами не являются водителями

В региональном отделении Социального фонда России (ОСФР) рассказали об особенностях оформления инвалидами разрешения на парковку автомобиля на спецместах в ДНР в 2026 году.

РАЗРЕШЕНИЕ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ НА ПАРКОВКУ АВТОМОБИЛЯ НА СПЕЦМЕСТАХ В ДНР В 2026 ГОДУ: КАК ОФОРМИТЬ

В Соцфонде сообщили, что жители с инвалидностью из ДНР могут парковать машины на специальных местах, даже если сами не являются водителями.

Разрешение могут получить:

- инвалиды I и II группы;

- инвалиды III группы с ограничением способности к передвижению любой степени. Это должно быть подтверждено записью в индивидуальной программе реабилитации;

- дети-инвалиды;

- законные представители перечисленных групп.

Подать заявление на предоставление парковки можно на портале «Госуслуги», в клиентской службе отделения СФР по ДНР или в отделении МФЦ.

При себе нужно иметь документы, удостоверяющие личность и инвалидность, СНИЛС. В заявлении - указать марку и госномер автомобиля.

Важно знать, что нельзя получить разрешение по документам об инвалидности, выданным до 1 марта 2023 года в соответствии с законодательством ДНР или Украины.

Законные представители инвалидов могут обратиться по доверенности только в МФЦ.

РАЗРЕШЕНИЕ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ НА ПАРКОВКУ АВТОМОБИЛЯ НА СПЕЦМЕСТАХ В ДНР В 2026 ГОДУ: ГДЕ ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ

Если у вас есть общие вопросы, вы можете позвонить в единый контакт-центр: 8 (800) 100-00-01 (круглосуточно), либо обратиться для персональной консультации к сотрудникам клиентских служб ОСФР по ДНР — с понедельника по четверг с 8 до 17 часов, в пятницу - с 8 до 16 часов.

