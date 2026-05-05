Подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации продолжают успешное продвижение в ДНР, где занимают более выгодные рубежи и позиции. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Так, за прошедшие сутки группировка войск «Запад» нанесла удары по бригадам ВСУ и теробороны в районах Красного Лимана и Святогорска, а также в Харьковской области.

Потери противника составили до 180 военнослужащих, американский бронетранспортер М113, пять бронемашин, 25 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, боевую машину РСЗО «Град» и три станции РЭБ.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю после огневого поражения позиций ВСУ и теробороны в районах Роскошного, Кривой Луки, Николаевки, Артема, Алексеево-Дружковки, Рай-Александровки, Краматорска и Константиновки.

Уничтожены до 90 солдат противника, немецкая боевая машина пехоты «Marder», итальянский бронеавтомобиль «Puma», американский бронетранспортер М113 и боевая бронированная машина «Казак», 13 автомобилей, три артиллерийских орудия, четыре станции РЭБ и две израильские станции контрбатарейной борьбы RADA RPS-42.

Группировка войск «Центр» заняла более выгодные рубежи после атак на позиции противника в районах Марьевки, Веровки, Петровского, Новотроицкого, Белицкого, Кучерова Яра, Новониколаевки, Доброполья, Веселого (ДНР) и Новоподгородного (Днепропетровская область).

Потери украинских вооруженных формирований достигли 360 человек, пяти бронемашин, 11 автомобилей, трех артиллерийских орудий и двух станций РЭБ.

