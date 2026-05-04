Общество4 мая 2026 9:44

Обычная прогулка чуть не обернулась трагедией: Как юный житель Иловайска спас жизнь своему другу

Данил АРМЕЕВ
Юный житель Иловайска из ДНР получил почетный знак всероссийского проекта «Горячее сердце». Фото: «Зеленовская школа города Иловайск»

Юный житель Иловайска из Донецкой Народной Республики Владимир Мандрусов награжден почетным знаком «Горячее сердце». Он получил награду в номинации «За неравнодушное отношение к людям, мужество, стойкость и героизм, проявленные при оказании помощи пострадавшим». Об этом сообщили в «Зеленовской школе города Иловайск».

В один из дней Владимир вместе с друзьями шел к пруду, когда внезапно рядом раздался оглушительный взрыв. Один из мальчиков, двенадцатилетний Даниил, наступил на мину «Лепесток», спрятанную в траве.

– Вова увидел, что у Даниила сильно повреждена стопа. Он сразу же снял с себя футболку, чтобы использовать ее как перевязочный материал. Понимая, что нужно остановить кровь, и вспоминая все правила наложения жгута, он крепко обмотал футболкой рану на ноге товарища. Другу стало полегче, он был в сознании, но ему нужна была квалифицированная медицинская помощь. У Вовы не было с собой телефона, чтобы вызвать скорую, тогда он бросился к дороге, чтобы отвезти друга в больницу, – рассказали в «Зеленовской школе».

Юный житель Иловайска из ДНР получил почетный знак всероссийского проекта «Горячее сердце». Фото: «Зеленовская школа города Иловайск»

Юный герой выбежал на проезжую часть и начал тормозить встречные машины.

– Водитель одного из автомобилей помог связаться со службами спасения и вызвать медиков. Бригада скорой помощи приехала быстро. Даниила госпитализировали, и он был в безопасности, – добавили в «Зеленовской школе».

Своим неравнодушием и отвагой Владимир спас жизнь другу, за что и получил почетный знак «Горячее сердце».

СПРАВКА

«Горячее сердце» - это всероссийский проект, посвященный людям, совершившим героические поступки. Эта общественная награда вручается в России ежегодно. Торжественная церемония награждения проходит традиционно в Москве в апреле. Имена героев также занесены в ежегодную Почетную книгу, где собраны истории со всей страны.

