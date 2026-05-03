Российские войска активно продвигаются в ДНР, занимая более выгодные рубежи и позиции

Российские войска активно продвигаются в ДНР, занимая более выгодные рубежи и позиции. Согласно данным Минобороны РФ, подразделения группировки войск «Запад» за прошедшие сутки нанесли поражение живой силе и технике ВСУ и нацгвардии в районах населенных пунктов Маяки и Красный Лиман. Боевые действия также велись на территории Харьковской области.

Потери украинской стороны в зоне ответственности данной группировки составили до 200 солдат. Также были уничтожены боевая машина пехоты, американский бронетранспортер М113, две бронемашины, 15 автомобилей, три артиллерийских орудия и пять станций РЭБ.

Существенного улучшения тактического положения добились и подразделения «Южной» группировки войск. После нанесения ударов по бригадам ВСУ в районах Константиновки, Роскошного, Николаевки, Артема, Кривой Луки и Рай-Александровки им удалось закрепиться на более выгодных рубежах.

В ходе боев противник потерял до 120 военнослужащих, четыре бронемашины, 16 автомобилей, одно артиллерийское орудие и станцию РЭБ.

Тем временем подразделения группировки войск «Центр» успешно атаковали позиции ВСУ и нацгвардии в районах Каменки, Новогригоровки, Новониколаевки, Марьевки, Доброполья, Матяшево, Кучерова Яра в ДНР, а также на территории Днепропетровской области.

Потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности данной группировки оцениваются до 275 солдат, четыре бронемашины, семь автомобилей, одно артиллерийское орудие и три станции РЭБ.

