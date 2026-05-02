«Цыганские поселки» Донецка: Как ромы стали неотъемлемой частью Донбасса

Ромские общины обосновывались в разных частях города. Фото (архив): Администрация Донецка

Донецк - город с многоликой культурой, частью которого уже давно стали ромы, или цыгане. В администрации города рассказали, как кочевой народ обосновался в регионе и прижился на этой земле.

- Когда-то цыгане чаще кочевали, но наш регион их привлек: Донбасс развивался, здесь было много возможностей, и постепенно многие семьи решили остаться. Так на окраинах Юзовки появились места, которые в народе прозвали «цыганскими поселками», - пояснили в мэрии.

Особое влияние на постепенную оседлость цыган оказали события XX века. Уже в 1920-х годах, после Октябрьской революции, в Донбассе проживала крупнейшая цыганская диаспора, а количество таборов, проходивших через местные рудники и поселки, исчислялось сотнями.

Ромские общины обосновывались в разных частях города: на берегах Кальмиусского водохранилища, в районах Калинкино, за Покровским рынком, а также в Авдотьино, где прославились как искусные кузнецы и жестянщики - их ремесло передавалось из поколения в поколение.

Особое место занимает поселок «котляров» в Буденновском районе Донецка, основанный в 1990-х годах семьями, переехавшими из Брянска. Название поселка связано со старинным ремеслом - лужением и пайкой котлов.

Цыганская культура - это целый мир с собственными традициями, правилами и ценностями. Семья и брак занимают в ней особое место: свадьба воспринимается как священный союз на всю жизнь, а церковное венчание ценится особенно высоко. Все важные решения в общине принимает барон - уважаемый представитель, чье мнение имеет вес для всех. Традиции, такие как уплата калыма женихом и подготовка приданого невестой, еще крепче укрепляют родственные связи и взаимное уважение.

Но, пожалуй, самым известным наследием цыган являются их песни. Они давно покорили сердца многих народов, а исполнение «руска рома» приобрело широкую популярность далеко за пределами Донбасса.

Сегодня в Донецке работает культурно-просветительское общество ромских женщин «Мирикля». Совместно с «Театром цыганской песни Луизы Жемчужной» они знакомят жителей города с традициями цыган, развенчивают мифы и показывают богатство и красоту уникальной культуры рома.

Ежегодно 8 апреля в мире отмечается Международный день ромов. В Донецке также чтут эту традицию: в знак единства зажигают свечи и пускают на воду венки из цветов.

- Цыгане - часть истории Донбасса, и их вклад в жизнь региона невозможно переоценить. Их традиции, песни и мастерство делают наш край еще более многогранным и живым, - подчеркивают в администрации Донецка.

