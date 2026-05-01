Получить информацию о наличии льготных препаратов можно буквально в два клика. Фото: Архив Минздрава ДНР

Жители региона могут воспользоваться мессенджером МАХ для заказа льготных лекарств в ДНР в 2026 году.

ЗАКАЗ ЛЬГОТНЫХ ЛЕКАРСТВ ДНР В 2026 ГОДУ: КАК ОФОРМИТЬ ЧЕРЕЗ МЕССЕНДЖЕР МАХ

В Министерстве здравоохранения ДНР сообщили, что совместно с ГУП ДНР «Лекарства Донбасса» внедряются современные технологии для повышения доступности медицинской помощи. Теперь получить информацию о наличии льготных препаратов можно буквально в два клика - в национальном мессенджере «МАХ» заработал новый цифровой сервис.

Граждане льготных категорий могут:

- узнать, в каких аптеках можно получить льготные препараты;

- проверить наличие конкретного лекарства.

ЗАКАЗ ЛЬГОТНЫХ ЛЕКАРСТВ ДНР В 2026 ГОДУ: КАК УЗНАТЬ О НАЛИЧИИ ПРЕПАРАТОВ ПО НОМЕРУ ТЕЛЕФОНА

Также уточнить наличие в конкретном аптечном пункте нужного препарата для его получения в рамках льготного лекарственного обеспечения можно по номеру медицинского информационного центра 1-500.

Советуем позвонить прежде, чем ехать в аптеку. Личный опыт показал, что в мессенджере «МАХ» пока еще оперативно не отражаются сведения о том, что в данный момент нужное вам лекарство в аптеке закончилось, а нового поступления не было.

Напомним, что летом прошлого года в центрах первичной медико-санитарной помощи перестали выдавать льготные медпрепараты. Получить их теперь можно в аптеках торгового дома «Лекарства Донбасса».

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

