ЗАКАЗ ЛЬГОТНЫХ ЛЕКАРСТВ ДНР В 2026 ГОДУ: КАК ОФОРМИТЬ ЧЕРЕЗ МЕССЕНДЖЕР МАХ
В Министерстве здравоохранения ДНР сообщили, что совместно с ГУП ДНР «Лекарства Донбасса» внедряются современные технологии для повышения доступности медицинской помощи. Теперь получить информацию о наличии льготных препаратов можно буквально в два клика - в национальном мессенджере «МАХ» заработал новый цифровой сервис.
Граждане льготных категорий могут:
- узнать, в каких аптеках можно получить льготные препараты;
- проверить наличие конкретного лекарства.
ЗАКАЗ ЛЬГОТНЫХ ЛЕКАРСТВ ДНР В 2026 ГОДУ: КАК УЗНАТЬ О НАЛИЧИИ ПРЕПАРАТОВ ПО НОМЕРУ ТЕЛЕФОНА
Также уточнить наличие в конкретном аптечном пункте нужного препарата для его получения в рамках льготного лекарственного обеспечения можно по номеру медицинского информационного центра 1-500.
Советуем позвонить прежде, чем ехать в аптеку. Личный опыт показал, что в мессенджере «МАХ» пока еще оперативно не отражаются сведения о том, что в данный момент нужное вам лекарство в аптеке закончилось, а нового поступления не было.
Напомним, что летом прошлого года в центрах первичной медико-санитарной помощи перестали выдавать льготные медпрепараты. Получить их теперь можно в аптеках торгового дома «Лекарства Донбасса».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Как с помощью мессенджера МАХ записаться на прием в МФЦ ДНР в 2026 году: пять шагов для регистрации
Жители региона могут воспользоваться мессенджером МАХ для получения талона предварительной записи в МФЦ ДНР в 2026 году (подробнее)