Тематические экскурсии, фотоквесты и выставка сирени: Как встретят майские праздники в Донецком ботаническом саду

Донецкий ботанический сад - это идеальное место для прогулок

Ботанический сад Донецка приглашает жителей и гостей города погрузиться в удивительный мир природы и принять участие в серии ярких майских мероприятий. Посетителей ждут не только богатые коллекции растений, но и специально подготовленные программы.

Символом наступающего сезона станет ароматная выставка сирени «Наша Победа!», которая пройдет 9 мая. В этот же день для всех желающих будет доступна тематическая экскурсия «Сирень Победы».

Особое внимание будет уделено маленьким посетителям. В праздничные выходные, 9 и 10 мая, для юных натуралистов организуют захватывающие квесты.

Дети в возрасте от 4 до 9 лет смогут отправиться в игровую экспедицию «По следам белки», где в увлекательной игровой форме познакомятся с обитателями и растениями сада, научатся работать в команде и зарядятся положительными эмоциями.

Более взрослых ребят (7+) приглашают на фотоквест «Загадки ботанического сада», где им предстоит выдвинуться в путешествие по живописным уголкам ботанического сада, чтобы разгадать его тайны.

- Ребят ждут интересные задания, поиск скрытых объектов и возможность проявить наблюдательность и смекалку, - говорят организаторы.

Донецкий ботанический сад, насчитывающий более 7 000 видов и сортов растений, включая редкие и экзотические, - это идеальное место для прогулок. Ухоженные аллеи, живописные пруды и уютные беседки создают неповторимую атмосферу для приятного времяпровождения.

Кроме того, 15 мая в саду состоится фотоконкурс «День счастливой семьи», который станет еще одним поводом для теплых семейных встреч. Для участия необходима предварительная запись по телефону +79493206494 (Telegram, Макс).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Донецке выбрали «Красу Донбасса - 2026»: Главный титул завоевала Ангелина Данилова из ДНР

Девушки из шести регионов России боролись за титул «Краса Донбасса» в Донецке (подробнее)