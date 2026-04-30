«Впечатлений хватит на год вперед»: Школьница из Макеевки стала лучшей эстрадной вокалисткой фестиваля «Путь к мечте»

Дарья Дорохова занимается вокалом с пяти лет

Макеевская школьница Дарья Дорохова победила на фестивале творчески одаренных детей из Донбасса и Новороссии «Путь к мечте», который состоялся в московском театре «Новая опера» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Она стала лучшей в номинации «Эстрадный вокал». Даша спела песню «Саночки», которая рассказывает о суровых днях блокады Ленинграда.

КОГДА В СЕРДЦЕ ЖИВЕТ МУЗЫКА

— В сердце уже давно живет музыка, - рассказывает «КП Донецк» юная певица. — Я мечтаю создать свою рок-группу, чтобы дарить зрителям эмоции, от которых перехватывает дыхание. А еще — однажды выйти на сцену Кремлевского дворца.

Фестиваль «Путь к мечте» оставил неизгладимый след в душе участников.

Школьница из Макеевки стала лучшей эстрадной вокалисткой фестиваля «Путь к мечте». Фото: Личный архив

— Фестиваль — это взрыв эмоций и море впечатлений, — говорит Дарья. — Сначала мастер-классы: мы не просто слушали, а погружались в студенческую жизнь, задавали вопросы, пробовали новое и заряжались драйвом. Потом — захватывающие экскурсии, где каждый уголок таил сюрприз. А кульминацией стал потрясающий концерт: мощные ритмы, живые голоса, энергия сцены. Эта поездка получилась настолько насыщенной, что впечатлений хватит на год вперед.

НИКОГДА НЕ ОПУСКАТЬ РУКИ

Дарья занимается эстрадным вокалом с пяти лет.

— Мама привела меня в школу искусств №3 Макеевки. Наверное, все мамы считают, что их дети особенные и очень талантливые. Моя мама — не исключение. Она всегда мне говорит, что я лучшая и у меня все получится. Школа искусств для меня стала особенным миром, — говорит она.

Девушке повезло с замечательными преподавателями.

Школьница из Макеевки стала лучшей эстрадной вокалисткой фестиваля «Путь к мечте». Фото: Личный архив

— Мой главный педагог в жизни Ольга Криндач. Ольга Юрьевна научила меня всему, что я умею. Держаться на сцене, владеть голосом, дыханием и, конечно же, проживать каждую песню, —рассказывает Дарья Дорохова.

Всем, кто сомневается в своих силах или отчаялся, она советует стараться, верить в себя и никогда не опускать руки.

— Смело идите по своему пути к мечте, — говорит победительница.

Школьница из Макеевки стала лучшей эстрадной вокалисткой фестиваля «Путь к мечте». Фото: Личный архив

Школьница из Макеевки стала лучшей эстрадной вокалисткой фестиваля «Путь к мечте». Фото: Личный архив

СПРАВКА «КП»

На фестивале «Путь к мечте» в Москве победил 101 ребенок. В этом году в его отборочном этапе участвовали свыше тысячи участников из Донбасса, Запорожской, Курской и Белгородской областей. Зрители гала-концерта увидели программу по номинациям «Инструментальное исполнительство» (фортепиано, флейта, саксофон, кларнет, домра и барабаны), «Танец» (народное, классическое и эстрадное направления), а также «Вокал». Еще на экранах театра «Новая опера» показали работы юных победителей в номинации «Изобразительное искусство».

