ВС РФ продолжают шаг за шагом выбивать боевиков ВСУ из населенных пунктов ДНР (архивное фото) Фото: Александр КОЦ.

Вооруженные силы Российской Федерации продолжают шаг за шагом выбивать украинских боевиков из населенных пунктов в Донецкой Народной Республике. В Министерстве обороны России сообщили об освобождении Новоалександровки, которая находится в зоне ответственности группировки войск «Центр».

- Нанесено поражение формированиям двух механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Матяшево, Приют, Василевка, Грузское, Кучеров Яр, Шевченко, Доброполье Донецкой Народной Республики, - рассказали в Минобороны РФ.

Там добавили, что за последние сутки на этом направлении вооруженные формирования Украины потеряли более 295 человек личного состава, а также боевую машину пехоты, бронетранспортер и шесть боевых бронированных машин.

Тем временем бойцы «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Дружковка, Подольское, Константиновка, Кривая Лука, Артема, Краматорск и Рай-Александровка Донецкой Народной Республики.

- Противник потерял свыше 100 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, две боевые бронированные машины, 16 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии, - рассказали в военном ведомстве России.

Также на этом направлении российские войска уничтожили три станции радиоэлектронной борьбы.

