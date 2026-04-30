В Донецке в парке «Гулливер» провели выставку экипировки и мастер-классы от МЧС

Жители города смогли увидеть изнутри работу одной из самых ответственных служб - МЧС. Фото: «Народная Дружина»

В Донецке в парке «Гуливер» прошло увлекательное мероприятие, позволившие жителям города погрузиться в мир спасателей. Организованное волонтерами Национального центра помощи по ДНР совместно с представителями «Народной Дружины», событие было приурочено ко Дню пожарной охраны.

Жители города получили возможность увидеть изнутри работу одной из самых ответственных служб - Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. На специально организованной выставке были представлены образцы оборудования и экипировка, которые используют спасатели при ликвидации последствий ЧС и оказании помощи пострадавшим.

- Мы продемонстрировали, из чего состоит одежда пожарного, какое оборудование необходимо при спасении людей, тушении пожаров, и как это все происходит. Каждый человек, который служит в МЧС, приходит сюда, чтобы спасать людей и иметь возможность помогать окружающим. Молодежи это интересно как минимум для их кругозора, для понимания службы, - отметил командир отделения МЧС ДНР Сергей Сашенко.

Сотрудники Главного управления МЧС России по ДНР показали новейшие образцы техники и экипировки, которые играют ключевую роль в спасательных операциях. Все желающие смогли примерить на себя снаряжение спасателей и узнать побольше об их работе.

Центральное место в программе было отведено отработке навыков командной работы. Участники учились действовать слаженно, грамотно распределять задачи и эффективно взаимодействовать в составе группы, имитируя реальные условия спасательных операций. Организаторы заявили о намерении проводить подобные обучающие занятия на регулярной основе, чтобы передать молодежи ценные навыки.

- Считаю важным проводить такие мероприятия, чтобы молодежь знакомилась с тяжелым трудом, который выполняют спасатели в нашем регионе. Важно, чтобы они получали эти знания, которые могут пригодиться в экстренных ситуациях, - заявил руководитель «Народной Дружины» и Национального центра помощи по ДНР Артур Гасанов.

