Отчим убитого 5-летнего мальчика вызывал жалость жены и убеждал, что взять ей всю вину на себя будет выгодно

Сергей Бугорков.

В 2023 году в Краснодарском краевом суде слушалось резонансное дело об убийстве пятилетнего Андрюши (имя изменено). Жертвой собственных родителей стал мальчик, которого с особой жестокостью забил отчим на глазах у 11-летней сестры. В ходе процесса вскрылись шокирующие детали: мать сначала инсценировала поиски пропавшего сына, а после ареста супругов следователи зачитали их переписку из СИЗО, где мужчина уговаривал женщину взять вину на себя.

ХРОНОЛОГИЯ КОШМАРА

Трагедия произошла 10 июня 2022 года. Мать Алена Масленникова обратилась к волонтерам и спасателям с заявлением, что их семья отдыхала на реке Кубань, и мальчик якобы ушел кормить котенка и не вернулся. Несколько суток ребенка искали всем городом. Но позже выяснилось: никакой пропажи не было — Андрюша уже был мертв.

Отчим Сергей Бугорков признался, что избил пасынка до смерти в квартире. Он нанес ребенку множество ударов деревянным массажером. Мальчик не проснулся. Утром Бугорков вынес тело в клетчатой сумке и закопал. А мать тем временем взяла с 11-летней дочери Ксюши слово молчать – девочка видела всё.

Алена Масленникова.

БЕРЕМЕННОСТЬ, РОДЫ И АРЕСТ

Алена оставалась на свободе, так как была беременна. Однако после родов ее немедленно арестовали, а новорожденную дочь отправили в дом малютки. Всего у Алены три дочери, сейчас они живут с бабушкой.

Бабушка погибшего мальчика, Анжелика Любимова, долгое время пыталась спасти внука от матери. Ради этого она отказалась от собственной дочери, обращалась во все инстанции, но везде слышала одно: «Мать не причинит вреда своему ребенку». Одно из обращений даже дошло до суда — однако детей оставили с Аленой Масленниковой.

ЛЮБОВНЫЕ ПИСЬМА ИЗ СИЗО

На втором заседании Бугорков начал отказываться от показаний и не признавать вину. Алена же, напротив, попыталась взять убийство на себя. При этом на каждом заседании супруги шокировали публику – они стояли и смеялись.

27 февраля 2023 года на пятом слушании зачитали их переписку из СИЗО. Адвокат бабушки Евгения Тутушкина рассказала «Комсомольской правде — Кубань»:

«В письмах Сергей признавался в любви к Алене. Писал, как страстно ее любит и как ему жалко, что всё так вышло. А затем просил её взять вину на себя — якобы так выгоднее. Ему грозит пожизненное, и мужчинам в краевом суде дают больше, чем женщинам».

Бугорков также обещал, что если останется на свободе, то заберет всех детей. Он является биологическим отцом младших девочек, но 11-летняя Ксюша — не его родная дочь.

Могила убитого пятилетнего мальчика. Фото: Ангелина НАЗАРЧУК

ЧЕМ ВСЕ ЗАКОНЧИЛОСЬ

В апреле 2023 года суд вынес приговор: Сергею Бугоркову 22 года колонии строгого режима, Алене Масленниковой – 18 лет колонии общего режима.

Однако на этом история не закончилась. Осужденные пытались обжаловать приговор: Алена сначала взяла вину на себя, но после приговора передумала. Она подала апелляцию, заявив, что оговорила себя из-за давления мужа из СИЗО, и что на самом деле ребенка убил он.

Суды оставили приговор в силе. В сентябре 2023 года апелляционный суд отклонил жалобы.

Спустя два с лишним года после вынесения приговора стали известны новые подробности. Сергей Бугорков, отбывая наказание в колонии, отправился в зону специальной военной операции и погиб.

В настоящий момент Алена продолжает отбывать свой срок в исправительной колонии №3 в поселке Двубратском. По словам ее матери, она «поправилась» и жаловалась в письмах на несправедливость срока.