Донецкая филармония преобразит залы ожидания ж/д вокзалов в концертные пространства

Президентский фонд культурных инициатив подвел итоги второго конкурса 2026 года, утвердив перечень проектов, которые получат финансовую поддержку. Среди них - проект, разработанный Донецкой филармонией. Об этом сообщил руководитель учреждения Александр Парецкий.

- Фонд поддержал наш небольшой, но глубокий по смыслу проект под названием «Зал ожидания». Мы даже попали в новостной сюжет Первого канала, - рассказал он.

В рамках проекта залы ожидания нескольких железнодорожных вокзалов в воссоединенных регионах России превратят в концертные залы для артистов филармонии.

Руководитель Донецкой филармонии отметил, что поддержка со стороны Президентского фонда культурных инициатив имеет для его коллектива огромное значение. В настоящее время филармония активно работает над разработкой новых проектов, которые будут представлены на следующий конкурс в рамках уже стартовавшей кампании по приему заявок. Подача документов будет осуществляться до 30 июня.

Напомним, ранее в рамках акции «Культурный Донбасс», инициированной Главой ДНР Денисом Пушилиным, Донецкая государственная академическая филармония представила свой проект «Зал ожидания». 2 и 3 августа Мариупольский эстрадно-симфонический оркестр поздравил железнодорожников Донбасса с профессиональным праздником на территории ж/д вокзалов в Дебальцево и Ясиноватой.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

