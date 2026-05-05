Пропавшую 11-летнюю девочку убил мужчина, который проезжал мимо: заметил, что она одна на трассе

В мотивах убийцы сейчас разбирается следствие.

В Темрюкском районе Краснодарского края завершились поиски пропавшей 11-летней девочки. К большому несчастью, она мертва, и это убийство. Уже позже официальные источники сообщили, что по подозрению в жестоком преступлении задержали местного жителя. Мужчина, как говорится, уже дал признательные показания и рассказал, как расправился с ребенком.

ИСКАЛИ КРУГЛОСУТОЧНО

На настоящий момент известно, что вечером 24 апреля школьница ушла из дома в родном поселке без телефона и денег. Родители полагали, что дочь гуляет с подругами, но когда она не вернулась, тут же забили тревогу.

Начались масштабные поиски, которые велись круглосуточно. Согласно информации «КП-Кубань», волонтеры преодолели более двух тысяч километров, обследовали заброшенные строения и лесополосы – однако ребенка нигде не было.

Тело девочки обнаружили только 28 апреля в соседнем хуторе, расположенном в 10 километрах от места исчезновения. Как установило следствие, туда тело погибшей привезли уже мертвым.

ПРЕДЛОЖИЛ ПОДВЕЗТИ

Личность подозреваемого полицейского установили достаточно быстро и в короткие сроки его задержали. Его зовут Александр Малиновский. На допросе обвиняемый пояснил, что заметил девочку, когда она шла одна вдоль трассы. Он предложил подвезти ее, после чего усадил в салон автомобиля. В пути между поселком и хутором мужчина задушил ребёнка. Чтобы скрыть следы преступления, он вывез тело к водоёму.

«В настоящее время фигуранту предъявлено обвинение. В ходе допроса он полностью признал вину и рассказал об обстоятельствах произошедшего. Следователем с участием обвиняемого проведена проверка показаний на месте», - так прокомментировали случившееся в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю сообщили.

На данный момент мужчина задержан и будет помещен в следственный изолятор. Следствие пока продолжается, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

