«Апрель 2026 года в ДНР стал одним из самых холодных за последние десятилетия»: Аграрии Республики рассказали о состоянии будущего урожая

Яровые культуры, включая ячмень и горох, уже дали первые всходы. Фото (архив): «Донецкий» филиал Россельхозцентра

В ДНР пришла очередная волна похолодания. Апрель запомнится жителям аномально низкой температурой, обильными дождями и даже снегом, а также ночными заморозками. Специалисты «Донецкого» филиала Россельхозцентра поделились прогнозами относительно будущего урожая и дали рекомендации по защите растений от температурного стресса.

По данным Донецкого гидрометцентра, неустойчивая погода с заморозками на поверхности почвы и в воздухе сохранится на территории Донбасса вплоть до 1 мая. Этот год принес погодные контрасты: от суровой зимы с морозами до -20 градусов и устойчивым снежным покровом до жаркого марта, который позволил аграриям начать сев яровых культур на неделю раньше намеченных сроков. Апрель же внес свои коррективы, принеся несколько периодов резкого похолодания.

- Непродолжительные возвратные заморозки в апреле мы фиксировали и в 2023-2025 годы, но тогда погода в целом была теплее. Апрель 2026 года - один из самых холодных за последние десятилетия, - отметила начальник отдела по защите растений «Донецкого» филиала Россельхозцентра Карина Лобанова.

По словам специалиста, большинство озимых культур, таких как пшеница, находятся в фазе кущения, что делает их относительно устойчивыми к кратковременным ночным заморозкам. Яровые культуры, включая ячмень и горох, уже дали первые всходы. Легкие морозы до -2°C на ранних стадиях развития им не страшны.

- Почва хорошо сохраняет тепло. В марте она напиталась солнцем, поэтому не успевает промерзнуть. Утром мы видим тонкую корку льда на асфальте, но на земле и траве нет инея. Обратите внимание на то, что тюльпаны продолжают расти и цвести. Если их повреждает мороз, то тонкие капилляры цветка лопаются и он быстро вянет. Сейчас эти цветы в городах Донбасса чувствуют себя хорошо, - говорит Лобанова.

Тюльпаны продолжают расти и цвести. Фото: «Донецкий» филиал Россельхозцентра

Многие дачники уже успели посеять зелень - морковь, укроп, свеклу, щавель и петрушку. Эти культуры, как правило, не боятся кратковременных заморозков: всходы моркови выдерживают до -6°C. Посаженный недавно картофель, даже если его верхушки подмерзнут, восстановится и даст новые побеги с наступлением тепла.

Ранние сорта плодовых деревьев, таких как абрикосы и вишни, уже отцветают. Формирование завязей на некоторых деревьях связано с тем, что они начали цвести чуть позже, попав в «окно» благоприятной теплой погоды для опыления.

- Иногда два-три дня тепла могут оказаться решающими, - подчеркнули в Россельхозцентре.

Ранние сорта плодовых деревьев, таких как абрикосы и вишни, уже отцветают. Фото: «Донецкий» филиал Россельхозцентра

Для снятия стресса у растений специалисты рекомендуют подкормить деревья и кустарники гуматами и антистрессовыми препаратами. Разведенный гумат (150 г на 10 л воды) поможет растениям быстрее адаптироваться к температурным скачкам. В безветренную погоду и при достаточной влажности почвы шанс пережить холод повышается. Основная же масса плодовых деревьев, включая яблони и груши, еще только начинает цвести, и наступившие холода им не угрожают. Они зацветут в полную силу, когда в ДНР вернется устойчивое тепло. А это повысит шанс на хороший урожай.

