Гудбай, Евросоюз: Британский журналист Грэм Филлипс рассказал «Комсомолке» о любви к Донбассу и реакции на включение его в санкционный список ЕС

Грэм Филлипс. Личный архив

Грэм Филлипс (на фото) - давний друг «Комсомольской правды». В Донбассе его знают многие. С самого начала боевых действий в 2014 году Гриша, как его привыкли называть здесь, практически не уезжал с передовой. Почти каждый день он снимал репортажи и документальные фильмы, рассказывал всему миру правду о происходящем.

Филлипс был знаком с легендарными командирами «Спарты» и «Сомали» Арсеном Павловым («Моторола») и Михаилом Толстых («Гиви»), а также с первым Главой ДНР Александром Захарченко. Видео независимого журналиста на популярных платформах собирали десятки миллионов просмотров.

- Донбасс - это мой любимый край, - говорил Грэм в одном из интервью «КП».

С 2022 года британский журналист находится под санкциями Великобритании. В октябре 2024 года он получил временное убежище в России. 16 марта нынешнего года стало известно о внесении Филлипса в санкционные списки Евросоюза.

Филлипс считает, что таким образом ему пытаются хоть как-то насолить.

- Но, как всегда, у них из этого абсолютно ничего не получится. Я получил только мотивацию, драйв и адреналин, чтобы сделать еще как можно больше. В чем сила? Сила в правде. Для Евросоюза правда - это колоссальный удар, - считает Грэм. - Гудбай, Евросоюз! Победа за нами. Мы здесь поступаем от чистого сердца, со спокойной совестью. А эти так называемые блюстители демократических прав просто позорятся. Сейчас они злобные и недовольные, потому что у них в Евросоюзе творится хаос, у них куча проблем, а будет еще хуже. Им кирдык!

Сейчас Грэм продолжает освещать события, происходящие в Донбассе.

- Недавно я запустил сериал «Жизнь в Мариуполе». В нем показываю, как живет город, как он преображается, - говорит Грэм.