Черноголовые хохотуны вернулись в «Хомутовскую степь»: Как одни из самых крупных и красивых чаек осваивают просторы ДНР

Краснокнижные птицы выбрали «Хомутовскую степь - Меотиду» как место для гнездования. Фото: Минприроды ДНР

В ДНР вернулись одни из самых крупных и красивых чаек, занесенных в Красную книгу России, - черноголовые хохотуны. Об этом сообщили в Минприроды Республики.

- В Донецкую Народную Республику на территорию ГБУ БР «Хомутовская степь - Меотида», подведомственного Минприроды ДНР, возвратились на постоянное место обитания черноголовые хохотуны, - отметили в ведомстве.

Эти птицы отличаются непостоянством своих колоний, которые зачастую существуют лишь один сезон. Помимо донецкой степи, такие изолированные популяции чаек встречаются на северных берегах Каспийского моря, озере Маныч и юге Западной Сибири.

Несмотря на свое название, хохотун - птица довольно молчаливая. Издаваемые ею звуки далеки от привычного хохота и скорее напоминают глухой рев или лай.

Для гнездования черноголовые хохотуны выбирают труднодоступные, открытые участки без растительности, где строят гнезда прямо на земле или на берегу - в небольших углублениях.

Уникальной особенностью жизни колоний являются так называемые «детские сады»: часть птиц охраняет вылупившихся птенцов, в то время как другие отправляются на поиски корма, добывая пищу как для своих, так и для чужих детенышей.

Несмотря на то, что черноголовые хохотуны достаточно крупные птицы, они очень пугливы. В случае опасности чайки выстраиваются в шеренгу и начинают издавать громкие крики, пытаясь отпугнуть врага.

С наступлением осени черноголовые хохотуны отправятся в обратный путь, направляясь к берегам Каспийского и Красного морей, Персидского залива, Индийского океана или в восточные регионы Средиземного моря. Их возвращение в «Хомутовскую степь» - знаковое событие для ДНР, свидетельствующее о восстановлении и сохранении уникальных природных комплексов региона.

