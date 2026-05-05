В числе лучших: Студент ДОННАСА блестяще проявил себя на первой отраслевой игре строителей в Москве

В апреле в Москве прошло знаковое событие для представителей отечественной строительной сферы - первая интеллектуально-развлекательная игра «Битва строителей». Мероприятие, приуроченное к пятилетнему юбилею ППК «Единый заказчик», собрало под одной крышей ведущих специалистов и работников ключевых организаций стройкомплекса страны. Среди участников был и молодой талант из Донецкой Народной Республики - студент ДонНАСА Владислав Антропов, который проходит стажировку в Едином институте пространственного планирования РФ (ЕИПП РФ).
Напомним, что 11 студентов ДонНАСА проходят полугодовую стажировку в ЕИПП РФ, где перенимают опыт ведущих экспертов для дальнейшего применения в проектировании и восстановлении городов Донбасса. Магистрант Владислав Антропов, который учится по специальности «Строительство», уже успел продемонстрировать свои знания и провел комплексный экономический анализ городских округов Мариуполь и Горловка, а также приступил к расчету затрат на реализацию генерального плана города Снежное. Кроме того, молодой специалист провел детальный анализ состояния промышленного сектора во всех округах Донбасса.
- Когда работаешь над проектами, которые носят название родных городов, чувствуешь невероятную мотивацию и желание принести пользу дому, - говорит парень.
«Битва строителей» прошла в формате пяти раундов, где сформированные случайным образом команды столкнулись с вопросами на общую эрудицию и сложными задачами по строительной тематике. Как отметили в пресс-службе ЕИПП РФ, успех требовал отличной логики, внимательности и, что особенно важно, слаженной командной работы. Особым испытанием стал конкурс капитанов.
Помимо стажера Владислава Антропова, честь Единого института пространственного планирования РФ отстаивали сотрудники управлений градостроительного развития: главный специалист Тимур Мусаев, ведущий специалист Альберт Данильян, ведущий архитектор Дмитрий Прохоренко, а также научный сотрудник Николай Самофалов.
Результаты игры показали высокий уровень подготовки команд.
- Сотрудники ЕИПП РФ в составе разных команд завоевали призовые места, - сообщили в пресс-службе института.
