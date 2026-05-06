Какие семьи в ДНР получат «налоговый кешбэк»

Ежегодная выплата положена работающим родителям, в которых воспитываются минимум двое детей. Семья сможет вернуть 7 процентов уплаченного налога.

КТО ПРЕТЕНДУЕТ

Уже в этом году можно вернуть деньги по итогам 2025-го. Заявление принимают с 1 июня по 1 октября. А за 2026 год подадите в те же сроки, но уже в 2027-м.

Претендуют на нее не все. Главное условие - среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5 прожиточного минимума на душу населения в регионе. В ДНР в 2025 году цифра составляла 16 669 рублей. Умножаем на 1,5 - получаем 25 003,5 рубля.

Для семьи из трех человек порог общего заработка - 75 010,5 рубля, из четырех - 100 014 рублей, из пяти - 125 017,5 рубля.

УСЛОВИЯ НАЗНАЧЕНИЯ ВЫПЛАТЫ

Учитывают среднедушевой доход и имущество членов семьи на день обращения. Если имущества больше утвержденного перечня, в выплате откажут.

Заявление могут подать оба родителя, которые платят НДФЛ. Каждый - отдельно, даже если супруги в разводе.

Алименты влияют на назначение выплаты. У получателя их включают в доход (без решения суда - не менее доли от средней зарплаты по региону). У плательщика не должно быть долгов: любой размер задолженности станет причиной для отказа.

Если налог вернули через вычеты, это не помешает выплате. Ее можно получить в полном размере независимо от вычетов.

Размер выплаты для конкретного родителя зависит от его личного дохода и исчисленного НДФЛ. При наличии права на выплату налог по ставке 13 процентов пересчитывают по ставке 6 процентов. Разницу в 7 процентов годового дохода перечисляют как социальную выплату. Индивидуальные предприниматели и самозанятые, которые не платят НДФЛ, оформить выплату не могут.

КОНКРЕТНО

Пример расчета

Рассчитаем среднедушевой доход семьи из четырех человек: мама, папа и двое детей.

За год родители заработали 900 000 рублей.

Делим 900 000 на 12 месяцев. Получается 75 000 рублей в месяц.

Делим 75 000 на 4 человек. Выходит 18 750 рублей на каждого.

1,5 прожиточного минимума на душу населения в ДНР в 2025 году - 25 003,5 рубля.

18 750 рублей меньше, чем 25 003,5 рубля. Значит, семья имеет право на выплату.

Чтобы оформить выплату за 2025 год, с 1 июня по 1 октября 2026 года надо обратиться в отделение Социального фонда по ДНР.