В Мариуполе запустили ретро-трамвай, подаренный Санкт-Петербургом

В Мариуполе открыли движение ретро-трамвая Фото: Александр ИВАНОВ

На улицы Мариуполя вышел ретро-трамвай. Внутренняя отделка вагона выполнена из дерева в стиле пассажирского транспорта первой половины XX столетия, в салоне расположено отдельное место для экскурсовода и имеется система информирования пассажиров.

В Мариуполе открыли движение ретро-трамвая Фото: Александр ИВАНОВ

В Мариуполе открыли движение ретро-трамвая Фото: Александр ИВАНОВ

Вагон был создан на основе российского трамвая ЛМ-99, однако от него здесь остались только тележки. А вот кузов, электрочасть и остальная механика - абсолютно новые.

В Мариуполе открыли движение ретро-трамвая Фото: Александр ИВАНОВ

В Мариуполе открыли движение ретро-трамвая Фото: Александр ИВАНОВ

Этот подарок мариупольцам преподнес город-побратим - Санкт-Петербург, губернатор которого принял участие в запуске ретро-трамвая в Мариуполе. В своем телеграм-канале он отметил, что поручение о запуске движения такого трамвая поступило от Президента России Владимира Путина.

В Мариуполе открыли движение ретро-трамвая Фото: Александр ИВАНОВ

В Мариуполе открыли движение ретро-трамвая Фото: Александр ИВАНОВ

- По поручению Президента открыли движение ретро-трамвая в уже ставшем нам родным Мариуполе. В мае запуск трамвайной линии стал символом возвращения Мариуполя к нормальной жизни, как когда-то это было и в блокадном Ленинграде. Весной 1942 года движение трамваев подарило надежду, что город выстоит и будет жить, - заявил Беглов.

В Мариуполе открыли движение ретро-трамвая Фото: Александр ИВАНОВ

В Мариуполе открыли движение ретро-трамвая Фото: Александр ИВАНОВ

По словам губернатора, такие же трамваи курсируют сейчас в Петербурге на популярных туристических маршрутах. Внешне они выглядят точно так же, как трамваи из 50-60-х годов.

В Мариуполе открыли движение ретро-трамвая Фото: Александр ИВАНОВ

- Их очень любили ленинградцы, они пришлись по душе петербуржцам, надеемся, что и мариупольцы их полюбят, - отметил губернатор Санкт-Петербурга.

В Мариуполе открыли движение ретро-трамвая Фото: Александр ИВАНОВ

В Мариуполе открыли движение ретро-трамвая Фото: Александр ИВАНОВ

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донецкому трамваю исполнилось 95 лет

Первый трамвайный маршрут начал курсировать по шахтерской столице 15 июня 1928 года (подробнее)