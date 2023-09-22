В МФЦ расширяется перечень услуг, а также увеличивается время работы для удобства жителей. Фото: Минэкономразвития ДНР

На три часа увеличено время работы тринадцати отделений МФЦ в ДНР. О выполнении поручения врио Главы ДНР Дениса Пушилина сегодня сообщили в Министерстве экономического развития ДНР.

Время работы некоторых отделений МФЦ будет увеличено на три часа.

- Десять отделений МФЦ будут работать по следующему графику: понедельник-пятница с 8:00 до 20:00 и суббота с 9:00 до 15:00 без перерыва, - говорится в сообщении.

В ведомстве назвали адреса этих отделений МФЦ:

- г. Донецк, пр-кт Ильича, 63 А

- г. Донецк, ул. Куприна, 50

- г. Дебальцево, ул. Советская, 28

- г. Енакиево, пр-кт Металлургов, 29

- г. Кировское, ул. Ленина, 1

- г. Макеевка, ул. Московская, 2

- г. Мариуполь, пр-кт Мира (Ленина), 107

- г. Мариуполь, ул. Орджоникидзе, 51

- г. Харцызск, ул. Сергея Лазо, 17

- г. Шахтерск, ул. 50 лет СССР, 7.

Также в Снежном отделение по улице Декабристов, 16 будет работать понедельник-пятница с 8:00 до 20:00, суббота – выходной.

В Горловке отделение МФЦ по улице Пушкинской, 66 - понедельник-пятница с 8:00 до 19:00, суббота с 9:00 до 15:00.

Отделение МФЦ в Новоазовске по улице Ленина, 30 будет работать по расширенному графику (с 8:00 до 20:00) 2 раза в неделю - во вторник и четверг.

- Это в целом позволит увеличить общее время работы каждого отделения на 15 часов в неделю и обеспечит возможность у работающих заявителей обратиться в МФЦ после окончания их рабочего дня, - прокомментировал руководитель Минэкономразвития ДНР Владимир Зверков.

Напомним, что на совещании 18 сентября Денис Пушилин дал поручение проработать более гибкий график работы отделений МФЦ.

- График работы МФЦ с 9:00 до 18:00 создает определенные трудности для работающих людей при получении госуслуг. Министерству экономического развития поручил проанализировать деятельность МФЦ по всем городам, предложить гибкий график работы, — отметил Пушилин.

Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников сообщил, что перечень госуслуг в МФЦ новых регионов к концу года планируется расширить в два раза. Также в планах увеличение количества многофункциональных центров.

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